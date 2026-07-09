Arzobispo García Cuerva en el Tedeum: "Algunos aprovechan para dividirnos"

Y agregó: "Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos. Y esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno; es cuestión de ser o no, honesto y trasparente. Ser y parecer, ahora y siempre".

Javier Milei llegó a la Catedral Metropolitana con su Gabinete y sin Villarruel

Milei llegó hasta la Catedral en una caminata desde la Casa Rosada. No estuvo la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tras el mensaje del presidente en la vigilia desde Tucumán, Vllarruel lo calificó como "demasiado político" para la ocasión de un nuevo aniversario de la independencia nacional.

García Cuerva y la "parábola del Buen Samaritano"

Fue el pasaje bíblico que eligió para graficar la unidad que requiere en este momento el país. Dijo: "La parábola del Buen Samaritano es un ícono capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que debemos tomar para reconstruir esta Patria que amamos y nos duele a la vez. Ante el dolor, ante tantas heridas, la única salida es ser como el Buen Samaritano. Toda otra opción termina o bien del lado de los salteadores, o bien del lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del herido del camino".

Luego citó al Papa para reforzar el concepto de la solidaridad: "Por eso el papa León XIV decía el sábado pasado, respecto a este evangelio dijo que antes que cualquier otra consideración intelectual o convicción ideológica, el impacto con quien yace delante de nosotros, despojado de todo, llama a la proximidad".

El arzobispo de Buenos Aires retomó su mensaje y dijo: "Hermanos, la Patria nos pide hoy un gran examen de conciencia colectivo. No miremos al costado buscando culpables eternos".

Y agregó: "Preguntémonos todos los argentinos: ¿Estoy actuando como los que pasan de largo o estoy dispuesto a ser la posada que reciba y sane a los heridos? Las heridas sociales necesitan la templanza del diálogo, la justicia social y la honestidad innegociable.

La analogía con Lionel Messi y la Scaloneta

En el final de sus palabras, García Cuerva usó la unión y el ejemplo que despierta el capitán y la Selección argentina, de nuevo en un mundial para demostrar el valor de la solidaridad y el bien común: "¡Y vaya si lo sabemos hacer! Estos días, movilizados por los colores de la Selección nacional, se nos enciende el alma, nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo, y valoramos que el trabajo sea en equipo; sigamos con la camiseta puesta, y con pasión".

Y exhortó: "Hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó alguna vez en sus redes sociales: 'Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos…lo logramos'”.

Finalmente, todos los presentes entonaron las estrofas del himno nacional argentino y se dio por finalizado el Tedeum.

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