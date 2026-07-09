9 de Julio, uno de los días más importantes en la historia argentina

Los miembros de la Junta Grande, el órgano de gobierno creado tras la Revolución de Mayo, no lograron llegar a un acuerdo inmediato, postergando la decisión hasta 1816 y se enfrentaron dos posturas principales durante estos años.

Por un lado, Mariano Moreno y sus seguidores abogaban por una declaración inmediata de independencia junto con una revolución política y económica, mientras que por el otro, Cornelio Saavedra y sus partidarios proponían un enfoque más gradual, evitando cambios drásticos en el orden social y económico de la colonia.

La sesión del Congreso de Tucumán

Finalmente, en 1816, se convocó un Congreso General Constituyente en la ciudad de San Miguel de Tucumán y, bajo la dirección de Ignacio Álvarez Thomas, quien reemplazó a José Rondeau como Supremo Director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, los diputados se reunieron para discutir el futuro del país.

El debate inicial del Congreso se centró en la forma de gobierno y muchos diputados favorecían una monarquía constitucional, similar a las que prevalecían en Europa en ese momento, pero la prioridad inmediata era la declaración de independencia.

Según varios informes de la época, el martes 9 de julio de 1816, a las 14:00 los diputados comenzaron a dialogar y Juan José Paso, el secretario del Congreso, le preguntó a los diputados si querían que las Provincias de la Unión fuesen una nación libre de los reyes de España y su metrópoli.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y así se firmó el Acta de la Independencia, documento que no solo proclamaba la independencia de España sino que, tras una sesión adicional el 19 de julio, también rechazaba cualquier dominación extranjera, incluyendo la de Portugal o Inglaterra.

El lugar donde se firmó el acta es la Casa Histórica de la Independencia, situada en San Miguel de Tucumán, la cual se convirtió en un símbolo nacional y un sitio de visita para aquellos que desean rendir homenaje a los héroes de la independencia argentina.