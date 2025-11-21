FNS: Orrego encabezó la apertura y la Feria vive su primera noche plena

Embed - Discurso apertura del gobernador Orrego en la FNS2025

Además, destacó la presencia de delegaciones internacionales y de autoridades de la Región de Coquimbo, así como el rol del sector agroindustrial y minero en la proyección de los productos sanjuaninos hacia otros mercados.

Otro de los ejes del discurso fue el espacio “Emprendedoras del Sol”, conformado por 19 sanjuaninas que presentaron sus proyectos. Orrego valoró “la ilusión y el profesionalismo” de cada una y remarcó el crecimiento que este programa ha tenido dentro de la fiesta.

Tras los discursos, se realizó el corte de cinta que dejó oficialmente habilitado el predio. Desde ese momento, la Feria abrió sus puertas al público y comenzó la actividad plena en los distintos espacios.

En paralelo, la segunda noche avanza con un amplio despliegue artístico: en el Velódromo Vicente Chancay se presenta nuevamente el espectáculo central “Ay San Juan, mi tierra querida”, llevado adelante por cientos de artistas locales, mientras que en el Estadio del Bicentenario se desarrolla la esperada noche del rock, cuyo cierre estará a cargo de Estelares y posteriormente Ciro y Los Persas, a partir de la madrugada.

El gobierno provincial confirmó que la fiesta continuará durante todo el fin de semana con una programación extendida y la posibilidad de sumar actividades el domingo para los feriantes que no pudieron participar durante la primera jornada.