FNS: Orrego encabezó la apertura y la Feria vive su primera noche plena

El gobernador encabezó la apertura oficial de la segunda jornada de la Fiesta del Sol, con la Feria en funcionamiento, la noche del rock en el Bicentenario y el espectáculo “Ay San Juan, mi tierra querida” en el Velódromo.

La segunda jornada de la Fiesta Nacional del Sol 2025 quedó formalmente inaugurada este viernes con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín y distintas autoridades provinciales. Tras los saludos protocolares, el acto incluyó el discurso oficial y el tradicional corte de cinta que habilitó la primera velada completa de Feria luego de la suspensión del día anterior.

image

Durante su mensaje, Orrego destacó que el lema de este año, “San Juan, mi tierra querida”, sintetiza la identidad que busca transmitir la celebración. “No dudé un segundo en afirmar que este era el lema que tenía que ser para esta edición”, aseguró ante el público. También agradeció a los empresarios y al sector privado por su participación en la organización, subrayando el aporte económico y logístico que permite sostener la magnitud del evento.

El mandatario señaló que la FNS incorpora nuevamente un enfoque que combina lo cultural con la matriz productiva provincial. En ese sentido, valoró la presencia de speakers nacionales en el Forum de Ideas, entre ellos desarrolladores, referentes del mundo empresarial y deportistas destacados, lo que —dijo— “motiva e inspira especialmente a los jóvenes”.

Además, destacó la presencia de delegaciones internacionales y de autoridades de la Región de Coquimbo, así como el rol del sector agroindustrial y minero en la proyección de los productos sanjuaninos hacia otros mercados.

Otro de los ejes del discurso fue el espacio “Emprendedoras del Sol”, conformado por 19 sanjuaninas que presentaron sus proyectos. Orrego valoró “la ilusión y el profesionalismo” de cada una y remarcó el crecimiento que este programa ha tenido dentro de la fiesta.

Tras los discursos, se realizó el corte de cinta que dejó oficialmente habilitado el predio. Desde ese momento, la Feria abrió sus puertas al público y comenzó la actividad plena en los distintos espacios.

En paralelo, la segunda noche avanza con un amplio despliegue artístico: en el Velódromo Vicente Chancay se presenta nuevamente el espectáculo central “Ay San Juan, mi tierra querida”, llevado adelante por cientos de artistas locales, mientras que en el Estadio del Bicentenario se desarrolla la esperada noche del rock, cuyo cierre estará a cargo de Estelares y posteriormente Ciro y Los Persas, a partir de la madrugada.

El gobierno provincial confirmó que la fiesta continuará durante todo el fin de semana con una programación extendida y la posibilidad de sumar actividades el domingo para los feriantes que no pudieron participar durante la primera jornada.

