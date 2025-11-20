Las prepagas anunciaron aumentos: una de ellas subirá por encima de la inflación

Aunque en el informe más reciente del INDEC consta que el rubro de la Salud aumentó sólo un 1,8% en octubre a nivel nacional, las prepagas encontraron la manera de hacer sus previsiones con respecto a los meses finales del año.

Aumentos de principales prepagas a partir de diciembre

Galeno: 2,3%

Swiss Medical: 2,3%

OSDE: 2,1% a nivel nacional y 2,5% en la Patagonia

Prevención Salud: 2,3%

Avalian: 2,3%

Hospital Alemán: 2,3%

Sociedad Italiana: 2,3%

Sancor: 2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

Accord Salud: 2,4% por lo que quedó 0,1 puntos porcentuales por encima del IPC

En octubre Salud aumentó un 1,5% su costo en el Gran Buenos Aires (GBA) y 1,8% a nivel nacional. En lo que va del año, acumula un alza del 22,7% y contra el mismo mes del año anterior 28,9%, informó el INDEC.

Por ahora, al menos en esta ronda de subas, los incrementos en los valores de los planes de las prepagas mantienen la tendencia de desaceleración respecto de los meses previos, cuando llegaron a duplicar los precios de sus cuotas.

Los costos ya quedaron cargados en la página oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a través de la cual las empresas de medicina deben informar a sus afiliados sus aumentos del mes siguiente, dentro de un plazo de 5 días posteriores a la publicación de la inflación correspondiente.