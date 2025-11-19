Un grave hecho se registró este martes en el barrio Quinto Cuartel, en Pocito, cuando una niña de seis años incendió la vivienda familiar mientras intentaba imitar un juego que había visto en TikTok. El incendio consumió por completo la casa, dejando a la familia sin pertenencias ni elementos esenciales.
Una nena imitó un juego de TikTok e incendió su casa: la familia perdió todo
