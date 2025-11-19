"
Una nena imitó un juego de TikTok e incendió su casa: la familia perdió todo

El hecho ocurrió este martes en el barrio Quinto Cuartel, en Pocito. La niña, de seis años, habría replicado un desafío visto en redes y provocó un incendio que arrasó con la vivienda mientras sus padres estaban trabajando.

Un grave hecho se registró este martes en el barrio Quinto Cuartel, en Pocito, cuando una niña de seis años incendió la vivienda familiar mientras intentaba imitar un juego que había visto en TikTok. El incendio consumió por completo la casa, dejando a la familia sin pertenencias ni elementos esenciales.

Según relataron allegados, los padres se habían ido a trabajar y dejaron a sus tres hijos en el domicilio. En ese momento, la menor encendió fuego en una especie de despensa donde había papeles y cajones. Allí comenzó el siniestro: las llamas prendieron rápidamente ese sector y se expandieron al resto de la vivienda al alcanzar cables y otros materiales inflamables.

La nena habría actuado de manera intencional, influenciada por videos y juegos que circulan en redes sociales. Si bien no está claro qué intentaba recrear, la acción terminó provocando un incendio que destruyó toda la casa. “No les ha quedado nada, absolutamente nada”, lamentaron familiares y vecinos.

La familia, que perdió todas sus pertenencias, espera ahora recibir ayuda para poder afrontar la difícil situación.

