Tras seis audiencias de debate, el jurado de Enjuiciamiento a cargo del jury a Julieta Makintach resolvió por unanimidad (11 votos) destituirla como jueza por las irregularidades cometidas durante el juicio por la muerte de Maradona. También le prohibió volver a ocupar un cargo judicial. La exmagistrada no estuvo presente en la audiencia para escuchar el fallo.
Destituyeron a la jueza Makintach por el escándalo en el juicio por la muerte de Maradona
La magistrada también fue inhabilitada de por vida para ocupar cualquier cargo judicial. El veredicto del tribunal fue resuelto por unanimidad.