Destituyeron a la jueza Makintach por el escándalo en el juicio por la muerte de Maradona

Verónica Ojeda, su hijo Dieguito Fernando y su pareja Mario Baudry -también abogado del caso Maradona- vinieron por primera vez al jury este martes y escucharon la resolución en primera fila.

Con la destitución, Makintach no podrá volver a desempeñar funciones en el ámbito judicial, como así tampoco percibirá la jubilación de magistrada.

Es un escenario muy distinto al que Makintach esperaba: su intención siempre fue que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le aceptara la renuncia que presentó en junio. Eso le daba la posibilidad de que, en algún futuro cercano, la jueza del escándalo volviera a trabajar en algún otro cargo de la Justicia.

Hasta el jueves, cuando fueron los alegatos, la hasta hoy jueza confiaba en que el fallo resultaría favorable para ella. En diálogo con Infobae dijo que ella deseaba que no la destituyeran, pero que sí le aceptaran su renuncia.

“Yo después de lo que viví como imputada no quiero pertenecer al poder judicial. Me negaron prueba, ocultaron prueba, yo no que no quiero saber más nada con la justicia, pero quiero reinventarme tranquila. Me quiero ir en paz. Básicamente, me quiero ir en paz”, había dicho.