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Una avioneta cayó en Córdoba y hay cinco personas heridas

La avioneta en cuestión es una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG. Fuentes oficiales sostienen que la aeronave solamente tiene capacidad para cuatro personas; en ella, al momento de la caída, viajaban cinco ocupantes.

Una avioneta cayó este domingo en una zona rural de la ciudad de Córdoba con cinco personas a bordo: tres eran adultos y dos, menores; quienes al ser rescatados conscientes, fueron trasladados al hospital San Roque, al de Urgencias y al Hospital de Niños, respectivamente.

El incidente sucedió sobre avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 ½, donde, luego de recibir un aviso, efectivos policiales acudieron hasta la zona donde se estrelló la aeronave e iniciaron la asistencia de los ocupantes, con ayuda de bomberos.

Además, en el operativo de rescate intervino personal del servicio de emergencias 107, que asistió a las cinco personas y ordenó sus traslados a los distintos centros de salud.

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Qué provocó la caída de la avioneta

La avioneta en cuestión es una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG. Fuentes oficiales sostienen que la aeronave solamente tiene capacidad para cuatro personas; en ella, al momento de la caída, viajaban cinco ocupantes.

Por el momento, el personal a cargo de la investigación no brindó detalles sobre los motivos del accidente. Según testimonios de testigos de la zona, la principal hipótesis es que la aeronave sufrió una falla mecánica, aunque resta que esa posibilidad se confirme.

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