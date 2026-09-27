Una avioneta cayó en Córdoba y hay cinco personas heridas

El incidente sucedió sobre avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 ½, donde, luego de recibir un aviso, efectivos policiales acudieron hasta la zona donde se estrelló la aeronave e iniciaron la asistencia de los ocupantes, con ayuda de bomberos.

Además, en el operativo de rescate intervino personal del servicio de emergencias 107, que asistió a las cinco personas y ordenó sus traslados a los distintos centros de salud.