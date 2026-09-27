Una avioneta cayó este domingo en una zona rural de la ciudad de Córdoba con cinco personas a bordo: tres eran adultos y dos, menores; quienes al ser rescatados conscientes, fueron trasladados al hospital San Roque, al de Urgencias y al Hospital de Niños, respectivamente.
Una avioneta cayó en Córdoba y hay cinco personas heridas
La avioneta en cuestión es una Piper Comanche 250, matrícula LV-GSG. Fuentes oficiales sostienen que la aeronave solamente tiene capacidad para cuatro personas; en ella, al momento de la caída, viajaban cinco ocupantes.