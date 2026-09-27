El equipo de Fórmula 1 emitió un comunicado oficial tras el Gran Premio de Azerbaiyán para alzar la voz contra el acoso en redes sociales, en el que remarcó que "los errores ocurren cuando se corre al límite" y que, sin importar el resultado o el final de la carrera, "nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos".
El duro comunicado de Alpine tras el error de Colapinto
El choque del argentino generó mucha polémica entre los seguidores de la Fórmula 1 y el equipo francés dio su veredicto.