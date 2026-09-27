"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > comunicado

El duro comunicado de Alpine tras el error de Colapinto

El choque del argentino generó mucha polémica entre los seguidores de la Fórmula 1 y el equipo francés dio su veredicto.

El equipo de Fórmula 1 emitió un comunicado oficial tras el Gran Premio de Azerbaiyán para alzar la voz contra el acoso en redes sociales, en el que remarcó que "los errores ocurren cuando se corre al límite" y que, sin importar el resultado o el final de la carrera, "nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos".

La escudería enfatizó que las agresiones afectaron tanto a uno de sus pilotos como a miembros de la comunidad de la Fórmula Uno, incluidos los medios de comunicación y a los rivales del equipo en la pista.

A través de la declaración, la estructura aclaró que la condena al acoso "no está dirigida a ninguna afición en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico", sino que es una postura "universal".

Te puede interesar...

El equipo denunció que estas conductas se convirtieron en un hecho recurrente en las últimas carreras y "ya no se puede tolerar", solidarizándose con la Fórmula 1, la FIA y los demás competidores en la meta de "erradicarlo" definitivamente.

Finalmente, la organización afirmó tener "la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución" y por este motivo, mantendrá conversaciones con el promotor de la categoría y el organismo rector para combatir las agresiones digitales y fomentar "la rivalidad deportiva sana".

Temas

Te puede interesar