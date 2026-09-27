El duro comunicado de Alpine tras el error de Colapinto

La escudería enfatizó que las agresiones afectaron tanto a uno de sus pilotos como a miembros de la comunidad de la Fórmula Uno, incluidos los medios de comunicación y a los rivales del equipo en la pista.

A través de la declaración, la estructura aclaró que la condena al acoso "no está dirigida a ninguna afición en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico", sino que es una postura "universal".