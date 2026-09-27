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Carbajal debutó en el Zonda y se llevó el primer lugar

Lucas Carabajal consiguió su bautismo triunfal a bordo del VW Nivus de Halcón Motorsport al cabo de las 28 vueltas.

Solo cinco carreras le tomaron a Lucas Carabajal para festejar en lo más alto del podio de Tursimo Competición 2000 y ese día llegó en el exigente autódromo «El Zonda – Eduardo Copello» de San Juan, en donde consiguió su bautismo triunfal a bordo del VW Nivus de Halcón Motorsport al cabo de las 28 vueltas que cumplió en los 35 minutos de la «Carrera Homenaje a Henry Martin».

El piloto de Resistencia (Chaco), quien debutó en TC2000 en Salta, se afianzó en la vanguardia de la competencia cuando se cumplió la sexta vuelta y realizó una certera superación sobre Matías Rodriguez (VW) en el tránsito de la «viborita» y afirmarse al frente de la competencia, aún después de la neutralización con Auto de Seguridad por el toque que se produjo entre el piloto de San Isidro y Matías Rossi (Toyota) en la chicana.

Este incidente se produjo cuando Rodríguez intentó defender la posición al llegar al frenaje de la chicana y Rossi no pudo esquivarlo provocando que por ese impacto el auto del sanisidrense saliera de la pista y terminara abandonado; en tanto, el Corolla del campeón y líder del certamen mostró un daño en el guardabarros delantero izquierdo y si bien pudo continuar fue superado tras el relanzamiento por Franco Vivian (Chevrolet), terminando en ese orden detrás del ganador.

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La prueba se desarrolló con variantes hasta la bandera de cuadros, siendo otro de los retiros notorios el de Emiliano Stang (Toyota) por inconvenientes en el motor cuando era escolta de Carabajal. En tanto, y realizando una positiva remontada terminó cuarto Gabriel Ponce de León (Toyota) aventajando a Marcelo Ciarrocchi (Fiat) y Valentín Yankelevich (Toyota) luego de un intenso duelo por varios giros.

Posteriormente arribaron Benjamín Squaglia (Fiat), Francisco Monarca (Chevrolet), Nicolás Traut (Chevrolet), Nicolás Palau (Honda), Tomás Fernández (Toyota) y el homenajeado Henry Martin (Toyota) que terminó en la misma vuelta que el flamante ganador Carabajal, quien es el 24.° en la lista de la pista sanjuanina y el 76.° en el historial de TC2000.

FUENTE: campeones.com

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