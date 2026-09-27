Solo cinco carreras le tomaron a Lucas Carabajal para festejar en lo más alto del podio de Tursimo Competición 2000 y ese día llegó en el exigente autódromo «El Zonda – Eduardo Copello» de San Juan, en donde consiguió su bautismo triunfal a bordo del VW Nivus de Halcón Motorsport al cabo de las 28 vueltas que cumplió en los 35 minutos de la «Carrera Homenaje a Henry Martin».
Carbajal debutó en el Zonda y se llevó el primer lugar
Lucas Carabajal consiguió su bautismo triunfal a bordo del VW Nivus de Halcón Motorsport al cabo de las 28 vueltas.