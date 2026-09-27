Carbajal debutó en el Zonda y se llevó el primer lugar

El piloto de Resistencia (Chaco), quien debutó en TC2000 en Salta, se afianzó en la vanguardia de la competencia cuando se cumplió la sexta vuelta y realizó una certera superación sobre Matías Rodriguez (VW) en el tránsito de la «viborita» y afirmarse al frente de la competencia, aún después de la neutralización con Auto de Seguridad por el toque que se produjo entre el piloto de San Isidro y Matías Rossi (Toyota) en la chicana.

Este incidente se produjo cuando Rodríguez intentó defender la posición al llegar al frenaje de la chicana y Rossi no pudo esquivarlo provocando que por ese impacto el auto del sanisidrense saliera de la pista y terminara abandonado; en tanto, el Corolla del campeón y líder del certamen mostró un daño en el guardabarros delantero izquierdo y si bien pudo continuar fue superado tras el relanzamiento por Franco Vivian (Chevrolet), terminando en ese orden detrás del ganador.