El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, realizó el llamado a licitación para ejecutar la reconstrucción del puente ubicado sobre Calle 6 (Ruta Provincial N.º 159), en la intersección con Calle Chacabuco (Ruta Provincial N.º 64), en el departamento Pocito. La intervención permitirá recuperar la circulación en este punto y completar las obras realizadas anteriormente en la misma intersección.
Un puente de 15 metros será reconstruido para recuperar la conexión en Pocito
El deterioro de la losa central obligó a reconstruir el puente de Calle 6 y Chacabuco, en Pocito, para recuperar la circulación.