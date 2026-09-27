Un puente de 15 metros será reconstruido para recuperar la conexión en Pocito

El puente tiene aproximadamente 15 metros de longitud y 6,15 metros de ancho. La intervención se concentrará en la losa central y deberá contemplar las instalaciones existentes en el sector, entre ellas los canales de riego que atraviesan la calzada y una posible interferencia con una cañería de agua potable.

Una obra que completa las intervenciones realizadas en la intersección

La nueva obra se ejecutará sobre Calle 6, en el mismo cruce donde anteriormente Vialidad Provincial intervino sobre Calle Chacabuco. En ese sector se realizó la reconstrucción de una alcantarilla perteneciente a la red hídrica provincial, ubicada al sur de Calle 6.

La intervención anterior permitió recuperar una estructura que había colapsado en su parte central y fue ejecutada de manera coordinada con el Departamento de Hidráulica para reducir las interrupciones en el riego y restituir la circulación vehicular.

Con la reconstrucción del puente de Calle 6, se completarán las intervenciones necesarias en este punto de Pocito para recuperar la conectividad y mejorar las condiciones de circulación, tanto para la movilidad cotidiana como para las actividades productivas y el transporte de áridos de la zona.