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Un puente de 15 metros será reconstruido para recuperar la conexión en Pocito

El deterioro de la losa central obligó a reconstruir el puente de Calle 6 y Chacabuco, en Pocito, para recuperar la circulación.

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, realizó el llamado a licitación para ejecutar la reconstrucción del puente ubicado sobre Calle 6 (Ruta Provincial N.º 159), en la intersección con Calle Chacabuco (Ruta Provincial N.º 64), en el departamento Pocito. La intervención permitirá recuperar la circulación en este punto y completar las obras realizadas anteriormente en la misma intersección.

La estructura presenta un deterioro en la losa central de hormigón armado, producto del incremento de las cargas de tránsito y el envejecimiento de sus componentes. Por esta situación, el tránsito vehicular se encuentra actualmente interrumpido en el sector.

Para dar respuesta a esta problemática, se ha proyectado una intervención que contempla la demolición de los sectores deteriorados y la reconstrucción de la losa de hormigón armado, además de las tareas complementarias necesarias para recuperar las condiciones estructurales y de seguridad del puente. La obra estará a cargo del Departamento Conservación de la Dirección Provincial de Vialidad.

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El puente tiene aproximadamente 15 metros de longitud y 6,15 metros de ancho. La intervención se concentrará en la losa central y deberá contemplar las instalaciones existentes en el sector, entre ellas los canales de riego que atraviesan la calzada y una posible interferencia con una cañería de agua potable.

Una obra que completa las intervenciones realizadas en la intersección

La nueva obra se ejecutará sobre Calle 6, en el mismo cruce donde anteriormente Vialidad Provincial intervino sobre Calle Chacabuco. En ese sector se realizó la reconstrucción de una alcantarilla perteneciente a la red hídrica provincial, ubicada al sur de Calle 6.

La intervención anterior permitió recuperar una estructura que había colapsado en su parte central y fue ejecutada de manera coordinada con el Departamento de Hidráulica para reducir las interrupciones en el riego y restituir la circulación vehicular.

Con la reconstrucción del puente de Calle 6, se completarán las intervenciones necesarias en este punto de Pocito para recuperar la conectividad y mejorar las condiciones de circulación, tanto para la movilidad cotidiana como para las actividades productivas y el transporte de áridos de la zona.

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