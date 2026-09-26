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Desde hoy YPF aplicó un aumento del 1% promedio en sus combustibles

La compañía atribuyó la suba a la extensión del conflicto en Medio Oriente, que mantiene el precio internacional del crudo por encima de los US$100.

A partir de las cero horas de este sábado 26 de septiembre, la empresa petrolera YPF implementó un ajuste del 1% promedio en los valores de la nafta y el gasoil en toda su red de estaciones de servicio del país. La decisión se tomó luego de que el barril de petróleo Brent, indicador de referencia para la industria argentina, cotizara por encima de los 100 dólares debido a la prolongación del conflicto en Medio Oriente.

El incremento dispuesto por la compañía de mayoría estatal resulta inferior al concretado recientemente por el resto de las marcas privadas, cuyos valores en surtidor subieron entre un 2% y un 5%. Desde YPF argumentaron que la contención de la suba responde a la aplicación de su sistema de "buffer de precios", diseñado para absorber la volatilidad del mercado internacional sin trasladar de forma directa los picos de costos a los consumidores locales.

Asimismo, el presidente de la firma, Horacio Marín, confirmó que continuarán aplicando el esquema de "micropricing", que permite ajustar las tarifas de forma segmentada de acuerdo con la demanda, los corredores viales y la competencia en cada punto geográfico. La actualización se da en un escenario de retracción del mercado, donde el expendio de combustibles registró en agosto una caída interanual del 2,19%, acumulando siete meses seguidos con signo negativo.

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