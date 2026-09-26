A partir de las cero horas de este sábado 26 de septiembre, la empresa petrolera YPF implementó un ajuste del 1% promedio en los valores de la nafta y el gasoil en toda su red de estaciones de servicio del país. La decisión se tomó luego de que el barril de petróleo Brent, indicador de referencia para la industria argentina, cotizara por encima de los 100 dólares debido a la prolongación del conflicto en Medio Oriente.
Desde hoy YPF aplicó un aumento del 1% promedio en sus combustibles
La compañía atribuyó la suba a la extensión del conflicto en Medio Oriente, que mantiene el precio internacional del crudo por encima de los US$100.