Emiliano Stang rompió el récord en el autódromo El Zonda

Sin embargo, tras finalizar la clasificación, el Toyota Corolla Cross GR-S #1 de Rossi no superó la revisión técnica por la altura del vehículo y recibió un recargo de dos posiciones. De esta manera, Rossi cayó al tercer lugar y Stang pasó a ocupar el primer puesto.

Así, el piloto de Toyota consiguió su primera pole position en el TC2000 y se quedó además con el récord absoluto del trazado de la Quebrada Rugiente.

Franco Vivian, con el Chevrolet Tracker #57 del YPF ELAION AURO Proracing, quedó segundo a 0.238/1000, mientras que Lucas Carabajal y Marcelo Ciarrocchi completaron los primeros cinco lugares.

Matías Rodríguez finalizó sexto y, de acuerdo con el resultado de la clasificación, tendrá el primer puesto para la grilla final de la carrera del domingo. El Top Ten se completó con Valentín Yankelevich, Facundo Aldrighetti, Nicolás Traut y Nicolás Palau.

Durante la Q1, Franco Vivian había marcado 1m10s926/1000, quedando a tres décimas del récord histórico del TC2000 en El Zonda. Los diez pilotos que avanzaron al segundo corte fueron Vivian, Aldrighetti, Yankelevich, Stang, Rossi, Carabajal, Rodríguez, Palau, Traut y Nicolás Palau. La sorpresa fue Gabriel Ponce de León, ganador de las dos últimas fechas, quien no consiguió ingresar a la Q2.

Por su parte, Henry Martin no pudo participar de la clasificación luego del golpe que sufrió durante la segunda práctica con el Toyota Corolla Cross #58 del Corsi Sport. El equipo trabajaba para recuperar el SUV y permitir que el piloto sanjuanino pueda ser parte de la competencia del domingo.

“Fue una buena clasificación, hicimos un trabajo de menor a mayor, logrando el mejor papel con el Toyota Corolla Cross GR-S junto al Toyota Gazoo Racing. Mañana buscaremos seguir así y sumar fuerte para el campeonato”, expresó Stang luego de conseguir la pole.

La Carrera Homenaje a Henry Martin continuará este domingo 27 de septiembre. El warm-up está previsto para las 10:10, mientras que la carrera final, a 35 minutos más una vuelta, se disputará desde las 13. La competencia será transmitida en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play.