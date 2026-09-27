San Martín sufrió una dura derrota ante Patronato en la Primera Nacional

Cuando parecía que el Verdinegro podía llegar al descanso con la mínima diferencia, Patronato volvió a golpear. A los 40 minutos, Reynaga recibió un pelotazo largo, superó a dos defensores y sacó un potente remate hacia el segundo palo para marcar el 2-0.

Para el complemento, San Martín movió el banco con los ingresos de Franco Coronel y Luciano Ferreyra por Facundo Nadalín y Lucas Acosta. El equipo dirigido por Antuña salió decidido a buscar el descuento y tuvo algunas aproximaciones, pero no consiguió transformar sus oportunidades en goles.

El panorama se complicó todavía más a los 25 minutos del segundo tiempo. Sebastián González fue expulsado luego de una infracción sobre Tomás Attis y San Martín quedó con diez jugadores cuando todavía restaba un tramo importante del encuentro.

Con un hombre menos, el Verdinegro intentó resistir y tuvo una ocasión con Julián Marchio, pero Alan Sosa volvió a intervenir para evitar el descuento. Patronato, en tanto, encontró más espacios y terminó sentenciando el partido.

A los 44 minutos, Benjamín Bravo envió un centro que Attis desvió para colocar la pelota contra el segundo palo y establecer el 3-0 definitivo.

La derrota cortó el envión que San Martín había conseguido después de vencer 2-0 a Colegiales. En sus últimas cinco presentaciones, el conjunto sanjuanino ahora acumula tres triunfos, un empate y dos derrotas.

El Verdinegro deberá enfocarse ahora en su próximo compromiso de la Primera Nacional para recuperarse de la caída y volver a sumar en la recta final del campeonato.