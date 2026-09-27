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Flaqué volvió al Top Race y ganó en el Zonda

Flaqué largó desde el cuarto puesto y terminó la competencia festejando tras superar por más de un segundo a Nereo Queijeiro, Juan Pablo Traverso y Diego Verriello.

Ante un marco multitudinario, el sanjuanino Fabián Flaqué concretó una victoria por demás deseada ante su gente al conseguir prevalecer en la competencia de Top Race que se corrió en el autódromo «El Zonda – Eduardo Copello» y en donde retornó exitosamente en esta octava fecha que cumplió la categoría en la «Quebrada Rugiente».

Flaqué largó desde el cuarto puesto y terminó la competencia festejando tras superar por más de un segundo a Nereo Queijeiro, Juan Pablo Traverso y Diego Verriello, conformando el «1-2-3-4» con los Fiat de Octanos Competición, el equipo que dirige Cristian Martínez.

Detrás terminó el líder del campeonato Marcelo Ciarrocchi (Ford), seguido el otro local Ulises Campillay (Mercedes-Benz), Carlos Guttlein (Lexus), Augusto Paschetta (Lexus), y Adrián Hamze (Fiat), conformando el Top10 de la prueba.

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La próxima presentación de la categoría será el fin de semana del 30 y 31 de octubre y 1.° de noviembre.

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