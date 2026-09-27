Flaqué volvió al Top Race y ganó en el Zonda

Flaqué largó desde el cuarto puesto y terminó la competencia festejando tras superar por más de un segundo a Nereo Queijeiro, Juan Pablo Traverso y Diego Verriello, conformando el «1-2-3-4» con los Fiat de Octanos Competición, el equipo que dirige Cristian Martínez.

Detrás terminó el líder del campeonato Marcelo Ciarrocchi (Ford), seguido el otro local Ulises Campillay (Mercedes-Benz), Carlos Guttlein (Lexus), Augusto Paschetta (Lexus), y Adrián Hamze (Fiat), conformando el Top10 de la prueba.