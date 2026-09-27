Ante un marco multitudinario, el sanjuanino Fabián Flaqué concretó una victoria por demás deseada ante su gente al conseguir prevalecer en la competencia de Top Race que se corrió en el autódromo «El Zonda – Eduardo Copello» y en donde retornó exitosamente en esta octava fecha que cumplió la categoría en la «Quebrada Rugiente».
Flaqué volvió al Top Race y ganó en el Zonda
Flaqué largó desde el cuarto puesto y terminó la competencia festejando tras superar por más de un segundo a Nereo Queijeiro, Juan Pablo Traverso y Diego Verriello.