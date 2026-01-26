Milei lleva este lunes su "Tour de la Gratitud" a Mar del Plata

Además de esta actividad oficial, el Presidente de la Nación participará el martes 27, por segundo año consecutivo, en el evento denominado La Derecha Fest, organizado por su biógrafo personal Nicolás Márquez y que tendrá como figuras invitadas a los influencers libertarios que propagan las ideas de Milei.

Esta “convención política”, como la llaman en ámbito libertario, congrega a exponentes del movimiento conservador del país, y a la que también asistirán ministros, diputados y senadores de LLA, además de militantes del partido y público en general.

Ese mismo día, más tarde, tiene planeado ser parte del público de ‘Fátima Universal’, el espectáculo de su ex novia Fátima Flores, quien lo invitó especialmente al Teatro Roxy de la ciudad balnearia.

Esta visita a Mar del Plata, es parte una gira federal que planea llevar adelante en distintas ciudades del país, con el objetivo de agradecer el respaldo de sus votantes y reafirmar el rumbo del Gobierno Nacional.