Gobierno británico: "Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta"

La respuesta llegó después de que Milei ratificara el reclamo argentino durante una cadena nacional. El Presidente aseguró que “no hay discusión posible” porque las Malvinas “son parte del territorio argentino”. También afirmó que “son nuestro futuro” y que la Argentina debe recuperar las islas por su importancia estratégica y nacional.

El conflicto por el petróleo

Uno de los principales puntos de tensión es el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado frente a las Islas Malvinas. Milei anunció sanciones contra empresas que participen en la explotación de hidrocarburos en la zona y calificó al proyecto como una amenaza para los intereses argentinos.

La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum tienen previsto comenzar la extracción de petróleo en Sea Lion. Según el proyecto, las primeras operaciones podrían comenzar en 2028 y las compañías sostienen que cuentan con las licencias otorgadas por el gobierno de las islas y con el respaldo de las autoridades británicas.

El yacimiento se encuentra a unos 210 kilómetros del archipiélago y tendría reservas estimadas en alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo. Las empresas aseguran que, pese a las nuevas medidas anunciadas por Milei, el cronograma previsto para el proyecto no se modificó.

En declaraciones difundidas por la BBC, el Gobierno británico recordó además que no es la primera vez que la Argentina amenaza con tomar medidas económicas contra empresas vinculadas con las islas. Londres sostiene que el derecho de los habitantes de las Malvinas a la autodeterminación también incluye la posibilidad de explotar sus propios recursos naturales.