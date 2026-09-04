Federación de Veteranos de Guerra respaldó "endurecer sanciones"

“La Federación Nacional de Veteranos de Guerra de la República Argentina se dirige a la opinión pública, a nuestros camaradas de todo el país y al pueblo argentino para fijar postura respecto del reciente discurso brindado por la Presidencia de la Nación en relación con la Causa Malvinas y la soberanía en el Atlántico Sur.

Como veteranos de guerra que pusimos el cuerpo en defensa de la Patria en 1982, sostenemos de manera inalterable que la causa de Malvinas es y debe ser siempre una política de Estado central, permanente e irrenunciable, que trasciende cualquier coyuntura política o partidaria.

En este sentido, la Federación manifiesta

Reafirmación incondicional de soberanía: Ratificamos en forma categórica los derechos legítimos e imprescriptibles de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Todo mensaje que reafirme este mandato constitucional cuenta con nuestro respaldo conceptual.

Acompañamiento al Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Tomamos nota del anuncio del envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la modificación de la ley 26.659. Consideramos indispensable y urgente endurecer las sanciones legales, penales y administrativas a empresas, buques u organismos extranjeros que incurran en la explotación ilegítima e ilegal de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos en aguas argentinas. La defensa del Atlántico Sur exige herramientas jurídicas severas y de cumplimiento efectivo.

Valoramos la decisión de fortalecer la presencia logística, científica y militar argentina en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, entendiendo que la soberanía no solo se declama, sino que se ejerce con custodia y despliegue territorial concreto sobre nuestras fronteras marítimas.

Participación activa de los veteranos de guerra

Coincidimos en la necesidad de consolidar un frente nacional unido en defensa de nuestra soberanía. No obstante, solicitamos formalmente que el debate parlamentario del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y las comisiones de trabajo correspondientes incluyan la participación, testimonio y asesoramiento de los combatientes de 1982. Debe ser parte viva de la construcción de las políticas de defensa del siglo XXI.

Malvinización y dignidad institucional

Recordamos que la defensa de nuestro territorio nacional es inseparable de la dignidad de quienes lucharon por él. Toda iniciativa sobre el Atlántico Sur debe estar acompañada por un compromiso invariable con la memoria de nuestros héroes caídos, la salud integral y la protección de los veteranos de guerra y sus familias en cada rincón del país.

Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. La Patria no se negocia; la memoria se honra y la soberanía se defiende”.