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Más de 300 días de reclamo y un nuevo paro docente en la UNSJ

El reclamo vuelve a poner el foco en los salarios, el presupuesto universitario y el supuesto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

La actividad académica volverá a verse afectada esta semana en San Juan. Los docentes de la Universidad Nacional de San Juan realizarán un paro de 48 horas el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en el marco de una medida nacional que reúne a distintos sectores del sistema universitario y que cuenta con el acompañamiento de la CGT.

La medida fue ratificada por Adicus y SiDUNSJ, que resolvieron adherir al plan de lucha frente al escenario presupuestario y salarial que atraviesan las universidades públicas.

El paro alcanzará a las cinco facultades de la UNSJ y a los colegios preuniversitarios, por lo que durante esas dos jornadas no habrá dictado normal de clases en las instituciones alcanzadas por la medida.

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El conflicto tiene como uno de sus principales ejes el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios sostienen que el Gobierno nacional lleva más de 300 días sin cumplir con las disposiciones de esa norma y cuestionan la falta de actualización de las partidas destinadas a las universidades.

El planteo sindical también está relacionado con la situación salarial de los trabajadores docentes, que reclaman una recomposición frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Para las organizaciones gremiales, la falta de respuestas mantiene abierto un conflicto que viene atravesando buena parte del ciclo lectivo y que ahora vuelve a traducirse en una interrupción de las actividades académicas.

La protesta busca presionar al Gobierno nacional para que avance con respuestas vinculadas al financiamiento de las universidades y la situación salarial de sus trabajadores. Con la medida del 27 y 28 de agosto, la UNSJ volverá a tener dos jornadas atravesadas por la protesta docente, mientras el conflicto universitario continúa sin una solución definitiva.

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