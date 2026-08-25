La actividad académica volverá a verse afectada esta semana en San Juan. Los docentes de la Universidad Nacional de San Juan realizarán un paro de 48 horas el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en el marco de una medida nacional que reúne a distintos sectores del sistema universitario y que cuenta con el acompañamiento de la CGT.
Más de 300 días de reclamo y un nuevo paro docente en la UNSJ
El reclamo vuelve a poner el foco en los salarios, el presupuesto universitario y el supuesto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.