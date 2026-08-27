Paro universitario en San Juan y el país por la Ley de Financiamiento

Desde las entidades gremiales denunciaron que, a pesar de que la ley fue ratificada por amplias mayorías en el Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo, el Gobierno nacional aún no ha girado las partidas correspondientes para el funcionamiento de las instituciones, becas y sueldos. Según referentes del sector, las paritarias se han otorgado de manera unilateral y por debajo de los índices inflacionarios, lo que provocó una caída de un tercio en el poder de compra de los trabajadores universitarios desde finales de 2023.

Además del reclamo presupuestario, las autoridades académicas expresaron su preocupación por el éxodo de profesionales calificados. La brecha salarial con el sector privado y con instituciones del exterior está acelerando la renuncia de investigadores y docentes con posgrados, lo que pone en riesgo la calidad educativa y los proyectos científicos en desarrollo. Ante la falta de avances en las negociaciones, las conducciones gremiales no descartan profundizar el plan de lucha en las próximas semanas.