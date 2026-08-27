El frente sindical universitario profundiza las medidas de fuerza en todo el país con la realización de un paro nacional docente de 48 horas programado para los días 27 y 28 de agosto. La medida afectará la actividad académica en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y en el resto de las casas de altos estudios del país, en protesta por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el deterioro del nivel salarial.
Paro universitario en San Juan y el país por la Ley de Financiamiento
La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y gremios como FEDUBA convocaron a una medida de fuerza nacional para este 27 y 28 de agosto.