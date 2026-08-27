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Paro universitario en San Juan y el país por la Ley de Financiamiento

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y gremios como FEDUBA convocaron a una medida de fuerza nacional para este 27 y 28 de agosto.

El frente sindical universitario profundiza las medidas de fuerza en todo el país con la realización de un paro nacional docente de 48 horas programado para los días 27 y 28 de agosto. La medida afectará la actividad académica en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y en el resto de las casas de altos estudios del país, en protesta por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el deterioro del nivel salarial.

Desde las entidades gremiales denunciaron que, a pesar de que la ley fue ratificada por amplias mayorías en el Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo, el Gobierno nacional aún no ha girado las partidas correspondientes para el funcionamiento de las instituciones, becas y sueldos. Según referentes del sector, las paritarias se han otorgado de manera unilateral y por debajo de los índices inflacionarios, lo que provocó una caída de un tercio en el poder de compra de los trabajadores universitarios desde finales de 2023.

Además del reclamo presupuestario, las autoridades académicas expresaron su preocupación por el éxodo de profesionales calificados. La brecha salarial con el sector privado y con instituciones del exterior está acelerando la renuncia de investigadores y docentes con posgrados, lo que pone en riesgo la calidad educativa y los proyectos científicos en desarrollo. Ante la falta de avances en las negociaciones, las conducciones gremiales no descartan profundizar el plan de lucha en las próximas semanas.

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