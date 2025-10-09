" Sotacuro es el jefe", la declaración de una de las detenidas por el triple femicidio

González Guerrero, de 28 años, fue arrestada el miércoles 24 de septiembre junto a su pareja, de 27, casi en el mismo momento en que personal de la DDI de La Matanza encontraba los restos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en el jardín de la casa ubicada en el cruce de Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela.

La pareja estaba en un hotel alojamiento no muy lejos de la casa, que es propiedad de Villanueva Silva, de nacionalidad peruana y por lo tanto paisano de varios de los sospechosos en el triple crimen, empezando por "Pequeño J".

A propósito del vínculo entre Villanueva Silva y "Pequeño J", cuyo nombre real es Tony Janzen Valverde Victoriano, Magalí González Guerrero aseguró que dos días antes del crimen el joven le pidió a su pareja celebrar una fiesta "con unas chicas", según informó el canal C5N este miércoles.

La noche del triple crimen, Magalí aceptó U$S 1.000 de manos de su pareja y se fue durante toda la noche.

Según su relato, al retirarse de la vivienda ya había música a todo volumen -como en una fiesta- y había tres hombres que quedaron en el comedor, usando guantes negros, esperando.

También se encontraba en la casa Florencia Ibáñez, la sobrina de Sotacuro, y entre los hombres de negro estaba la pareja de la joven, Alex Roger Ydone Castillo, un peruano de unos 50 años que sigue prófugo de la justicia argentina.

La hipótesis principal de los investigadores judiciales y policiales es que las chicas pueden haber estado involucradas en el robo de droga (cocaína), y que "Pequeño J" y compañía idearon un plan para recuperar el cargamento y aleccionar a las jóvenes y al resto de su banda.