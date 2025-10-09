Boca despidió a Miguel Ángel Russo con un emotivo video

Embed Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones pic.twitter.com/Exok5F5nAa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025

“A Boca uno nunca le puede decir que no”, “la gente de Boca marca un después, siempre”, “una de las claves de Boca es disfrutarlo”, “respeto mucho a la gente, donde voy, en algún aeropuerto o avión, siempre hay gente de Boca”, “la Bombonera siempre está y va a estar esté quien esté”, fueron las frases elegidas entre tantas pronunciadas por el DT.

Boca cierra el video con una afirmación: “Y vos también, para siempre en nuestros corazones”