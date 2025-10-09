Boca despidió a Miguel Ángel Russo con un emotivo video

Después de un primer posteo para despedirlo oficialmente, Boca Juniors publicó este jueves un emotivo video que refleja el vínculo de respeto y compromiso mutuo entre Miguel Ángel Russo y la institución. La grabación, acompañada por la leyenda “para siempre en nuestros corazones”, combina imágenes del entrenador en sus diferentes ciclos y declaraciones que consolidaron ese vínculo a través del tiempo.
