Boca despidió a Miguel Ángel Russo con un emotivo video

Boca Juniors publicó un video en sus redes sociales con imágenes y declaraciones de Miguel Ángel Russo de sus tres ciclos en el club.

Después de un primer posteo para despedirlo oficialmente, Boca Juniors publicó este jueves un emotivo video que refleja el vínculo de respeto y compromiso mutuo entre Miguel Ángel Russo y la institución. La grabación, acompañada por la leyenda “para siempre en nuestros corazones”, combina imágenes del entrenador en sus diferentes ciclos y declaraciones que consolidaron ese vínculo a través del tiempo.

“A Boca uno nunca le puede decir que no”, “la gente de Boca marca un después, siempre”, “una de las claves de Boca es disfrutarlo”, “respeto mucho a la gente, donde voy, en algún aeropuerto o avión, siempre hay gente de Boca”, “la Bombonera siempre está y va a estar esté quien esté”, fueron las frases elegidas entre tantas pronunciadas por el DT.

Boca cierra el video con una afirmación: “Y vos también, para siempre en nuestros corazones”

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Según TyC Sports, en las últimas horas trascendió el último pedido del DT a su familia antes de morir: “Que lo vistieran con la ropa de Boca”. Finalmente, el cuerpo fue retirado de su casa con la indumentaria del Xeneize.

El comunicado de Boca para despedir a Miguel Ángel Russo tras su muerte

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!

FUENTE: tn.com.ar

