Ayuda Escolar 2025 con nuevos montos, ¿cuánto se cobra por hijo?

Según la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, establecida en el Decreto 274/2024, los incrementos que otorgue la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estarán regidos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES

El valor de la Ayuda Escolar 2025 es de $85.000 por hijo, aunque puede variar según el régimen de asignación y la zona donde te encuentres. Se trata de un pago único anual que busca aliviar el impacto económico del ciclo lectivo.