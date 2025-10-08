La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) planifica y finaliza el calendario de pagos de octubre junto con los aumentos correspondientes a raíz de la nueva Ley de Movilidad. Además, se confirmó que algunas prestaciones verán ciertas modificaciones en sus requisitos. Este es el caso de la Ayuda Escolar.
Ayuda Escolar 2025 con nuevos montos, ¿cuánto se cobra por hijo?
El organismo gubernamental informó un incremento en una herramienta fundamental para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.