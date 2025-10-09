Jaime Muñoz se despidió de La Voz Argentina y emocionó a todos

Interpretando una conmovedora versión de "Naranjo en flor", Jaime subió al escenario acompañado de su padre, en una aparición que sorprendió a todos los presentes. La calidad musical de ambos fue destacada por el jurado, que no dudó en elogiar el nivel artístico de la familia Muñoz.

Lali Espósito y Soledad Pastorutti, visiblemente emocionadas, aplaudieron no solo el talento de Jaime, sino también la conexión especial con su padre, que se hizo evidente durante la performance. La escena alcanzó su punto más emotivo cuando el sanjuanino le dedicó unas sentidas palabras a su papá: “Soy lo que soy, gracias a él.”