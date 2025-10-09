Jaime Muñoz, el talentoso cantante sanjuanino, se despidió este miércoles de La Voz Argentina tras quedar fuera del certamen en la semifinal del Team Lali. Su salida no pasó desapercibida: regaló una presentación inolvidable que emocionó al jurado y al público.
Jaime Muñoz se despidió de La Voz Argentina y emocionó a todos
El sanjuanino no pasó la instancia de semifinales del team Lali. El jurado destacó la calidad del sanjuanino y emocionó a todos con una frase a su padre, "Soy todo, lo que soy, gracias a él"