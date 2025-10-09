"
Jaime Muñoz se despidió de La Voz Argentina y emocionó a todos

El sanjuanino no pasó la instancia de semifinales del team Lali. El jurado destacó la calidad del sanjuanino y emocionó a todos con una frase a su padre, "Soy todo, lo que soy, gracias a él"

Jaime Muñoz, el talentoso cantante sanjuanino, se despidió este miércoles de La Voz Argentina tras quedar fuera del certamen en la semifinal del Team Lali. Su salida no pasó desapercibida: regaló una presentación inolvidable que emocionó al jurado y al público.

Interpretando una conmovedora versión de "Naranjo en flor", Jaime subió al escenario acompañado de su padre, en una aparición que sorprendió a todos los presentes. La calidad musical de ambos fue destacada por el jurado, que no dudó en elogiar el nivel artístico de la familia Muñoz.

Lali Espósito y Soledad Pastorutti, visiblemente emocionadas, aplaudieron no solo el talento de Jaime, sino también la conexión especial con su padre, que se hizo evidente durante la performance. La escena alcanzó su punto más emotivo cuando el sanjuanino le dedicó unas sentidas palabras a su papá: “Soy lo que soy, gracias a él.”

Estas palabras no solo conmovieron a los televidentes, sino que también movilizaron a las coaches, especialmente a Soledad y Lali, quienes no pudieron ocultar sus lágrimas.

Los finalistas que buscarán consagrarse en el certamen musical son Milagros Gerez Amud (Team Soledad), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Alan Lez (Team Lali). La selección de estos artistas se realizó tras una semifinal en la que los ocho participantes restantes —dos por cada equipo— se presentaron en el escenario, y los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas) y Soledad Pastorutti definieron a los representantes de cada team mediante puntajes.

