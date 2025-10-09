La Justicia allana este jueves la casa de José Luis Espert, en Beccar, en el marco de la investigación por los aportes de Federico "Fred" Machado, el empresario acusado de narcotráfico que la Corte Suprema dispuso su extradición. Las medidas fueron ordenadas por el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, quien lleva adelante la causa en la que se lo investiga a Espert por presunto lavado de dinero, originada tras la denuncia del dirigente y candidato Juan Grabois días atrás.
Allanan la casa de José Luis Espert y su despacho en Diputados
Espert es investigado por los aportes que recibió del empresario Federico "Fred" Machado.