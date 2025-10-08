El Gobierno informó que la reimpresión de boletas costaría más de $12.000 millones

En una audiencia clave, LLA busca convencer a la Junta Electoral para que habilite la reimpresión de boletas sin la cara de José Luis Espert, que renunció a la candidatura a diputado por sus vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado, investigado por narcotráfico y que será extraditado a Estados Unidos. Aunque LLA impulsaba a Diego Santilli para encabezar la lista en PBA, la Justicia electoral rechazó esa posibilidad, por lo que quedará al frente de la nómina Karen Reichardt, que originalmente secundaba al economista en la lista de Boleta Única de Papel (BUP).

Catalán respondió a las consultas de la Junta Electoral bonaerense: "Según la información brindada por CORASA, ante una eventual reimpresión de las BUP, implicaría un gasto aproximado de $12.169.655.000. Atento a lo requerido, cumplo en informar que esta jurisdicción cuenta con crédito presupuestario suficiente, que permitiría afrontar el gasto de la eventual reimpresión de las BUP, una vez efectuadas las readecuaciones de partidas correspondientes".