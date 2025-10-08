El Gobierno afirmó ante la Junta Electoral bonaerense que la reimpresión de boletas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre costaría más de $12.000.000.000 y que estarían listas en cinco días, en caso de que se aprobara la medida. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, informó que tienen los fondos para llevar, de manera eventual, nuevamente adelante el proceso.
El Gobierno informó que la reimpresión de boletas costaría más de $12.000 millones
