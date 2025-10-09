"
Aerolíneas Argentinas advierte por posibles demoras en vuelos de este jueves

Aerolíneas Argentinas informó que cerca de 12.200 pasajeros se verán afectados.

Aerolíneas Argentinas informó este jueves que cerca de 95 de todos los vuelos programados para hoy entre las 16 y las 20 podrían sufrir demoras como consecuencia de la decisión de los pilotos agrupados en APLA de realizar de dos asambleas de trabajadores en medio de la empantanada discusión paritaria del sector.

Según informó la compañía, cerca de 12.200 pasajeros se verán afectados por demoras y reprogramaciones.

Por ello recomendó que a los pasajeros con vuelos programados entre las 15.30 y las 20.30 hs de este jueves verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria.

Y señaló que si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma.

Para consultas o gestiones, la compañía recomendó utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas o en www.aerolineas.com.ar.

Por su parte desde APLA adelantaron días atrás que a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que "por la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial" y "ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos en nuestro convenio colectivo de trabajo" el gremio que nuclea a los pilotos decidió iniciar "medidas de acción directa".

