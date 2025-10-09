Aerolíneas Argentinas advierte por posibles demoras en vuelos de este jueves

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aplapilotos/status/1975170926120464686?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975170926120464686%7Ctwgr%5Ee0115a9dec009f7b08c067432502656c537a505f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fsociedad%2Faerolineas-argentinas-advierte-posibles-demoras-vuelos-este-jueves-las-recomendaciones-los-pasajeros-n6200049&partner=&hide_thread=false



Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración.… pic.twitter.com/AWhoDjybmy — APLA (@aplapilotos) October 6, 2025

Y señaló que si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma.

Para consultas o gestiones, la compañía recomendó utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas o en www.aerolineas.com.ar.

Por su parte desde APLA adelantaron días atrás que a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que "por la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial" y "ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos en nuestro convenio colectivo de trabajo" el gremio que nuclea a los pilotos decidió iniciar "medidas de acción directa".