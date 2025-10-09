Aerolíneas Argentinas advierte por posibles demoras en vuelos de este jueves

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aplapilotos/status/1975170926120464686?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1975170926120464686%7Ctwgr%5Ee0115a9dec009f7b08c067432502656c537a505f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fsociedad%2Faerolineas-argentinas-advierte-posibles-demoras-vuelos-este-jueves-las-recomendaciones-los-pasajeros-n6200049&partner=&hide_thread=false
Y señaló que si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma.
Para consultas o gestiones, la compañía recomendó utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas o en www.aerolineas.com.ar.
Por su parte desde APLA adelantaron días atrás que a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que "por la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial" y "ante los reiterados y sistemáticos incumplimientos en nuestro convenio colectivo de trabajo" el gremio que nuclea a los pilotos decidió iniciar "medidas de acción directa".