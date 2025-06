Además de Milei, el premio fue entregado en anteriores ediciones a conocidas personalidades como Michael Bloomberg, Barbara Streisand, Ruth Bader Ginsburg, Steven Spielberg y Natalie Portman, entre otras.

Al referirse a la distinción recibida, Milei aseguró que “me han comentado que es la primera vez que le otorgan este premio a un no judío”.

"Permítanme citar a (Jorge Luis) Borges: ‘Si pertenecemos a la civilización occidental, entonces todos nosotros, a pesar de las muchas aventuras de la sangre, somos griegos y judíos. Yo no soy judío, pero eso no me impide sentir como propia la historia del pueblo judío’. Y vaya que es así”, señaló el mandatario argentino.