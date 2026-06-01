Milei reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral para indemnizaciones: ¿qué es?

Cómo funcionará el nuevo sistema

El FAL estará dirigido exclusivamente a los empleadores del sector privado, quedando exceptuadas las relaciones laborales expresamente excluidas por la ley y todo el sector público.

De acuerdo al texto oficial, el financiamiento se canalizará a través de vehículos de inversión colectiva como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros. El objetivo de esta estructura es garantizar la segregación patrimonial y la afectación específica de los recursos para el pago a los trabajadores.

Recaudación: ARCA será la encargada de recaudar y derivar las contribuciones patronales, integrándolas al sistema de la seguridad social. Identificación: cada empleador deberá informar un identificador digital denominado "ID FAL" para asegurar que los aportes se asignen correctamente a su cuenta individual.

Plazo de pago: ante un despido y una vez presentada la declaración correspondiente, la entidad administradora del fondo tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para transferir los montos directamente al trabajador.

Requisitos y destino de los fondos

Para acceder a la cobertura plena de este sistema, la norma determina que los trabajadores deberán encontrarse debidamente registrados y contar con una antigüedad mínima de doce meses en los registros laborales.

Por último, el decreto establece una fuerte impronta local para el destino de los recursos acumulados. Las inversiones de estos fondos de asistencia deberán realizarse exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y negociados en la República Argentina, con el propósito explícito de promover la inversión productiva dentro del país.