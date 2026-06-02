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"Intentaron un golpe de Estado": Milei redobló sus críticas a la oposición

Ante ejecutivos de finanzas, el Presidente defendió el ajuste, aseguró que la inflación seguirá bajando y acusó a la oposición de impulsar campañas para frenar las ideas de la libertad.

El presidente Javier Milei volvió a combinar definiciones económicas con un fuerte mensaje político y electoral. Durante su exposición en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), aseguró que la inflación continuará descendiendo, defendió el ajuste aplicado por su Gobierno y advirtió que la oposición volverá a impulsar una “campaña del miedo” de cara a las elecciones del próximo año.

“Para atacar la libertad siembran el miedo. Lo intentaron en 2023 y no tengo dudas de que lo van a intentar el año que viene para que haya soluciones más colectivistas”, sostuvo el mandatario ante empresarios y referentes del sector financiero.

Milei reivindicó el rumbo económico de su gestión y afirmó que los resultados ya comenzaron a reflejarse. “La economía ya está mucho mejor que en 2023. A fin de año va a estar mejor y el año que viene muchísimo mejor”, aseguró. En ese contexto, lanzó una definición con tono electoral: “En octubre los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad”.

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El Presidente también volvió a cargar contra la oposición al afirmar que durante el año pasado “intentaron un golpe de Estado” y que buscaron “sabotear el programa económico” mediante iniciativas legislativas y protestas callejeras.

Durante su discurso, defendió las reformas impulsadas desde su llegada al poder, entre ellas el DNU 70/2023, la Ley Bases y los cambios en materia laboral. Según sostuvo, la Argentina arrastra décadas de estancamiento por decisiones políticas equivocadas y ahora atraviesa un proceso de transformación estructural.

Además, cuestionó la presión impositiva, las regulaciones estatales y el modelo económico aplicado durante las últimas décadas. “Argentina no tuvo mala suerte, tuvo pésimos gobernantes”, afirmó.

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Milei también adelantó que su administración trabaja en una estrategia basada en sistemas de seguros para reducir el peso del Estado en distintas áreas, aunque aclaró que se trata de un proceso gradual que requerirá desarrollo y expansión del mercado.

En otro tramo de la exposición, destacó que varias provincias muestran crecimiento económico y vinculó esa mejora con la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Al mismo tiempo, cuestionó a los gobernadores que mantienen una postura crítica hacia las políticas nacionales.

El mandatario cerró su intervención insistiendo en que las reformas económicas permitirán consolidar el crecimiento, generar empleo y reducir la pobreza, al tiempo que ratificó su convicción de profundizar el programa libertario durante los próximos años.

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