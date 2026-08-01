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Cómo será el recorrido del cortejo fúnebre a los héroes sanjuaninos

Tras la misa, el cortejo fúnebre pasará por las instituciones donde Heredia, Videla, Castro y Carbajal dejaron su huella.

Tras el velorio y la misa del último adiós a los héroes sanjuaninos víctimas de la tragedia aérea en Valle Fértil, habrá un cortejo fúnebre especial para homenajear al comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía; comisario general Carlos Heredia, director de Protección Civil; comisario general Rubén Castro y comisario inspector Jorge Carbajal.

El cortejo fúnebre pasará por las instituciones donde desempeñaban tareas los fallecidos, y dejaron huella: Bomberos del Cuartel Central; Policía de San Juan y Protección Civil.

Los vehículos pasarán primero por la Central de Policía, en Entre Ríos entre General Paz y Córdoba; luego por Protección Civil, Tucumán antes de Benavídez; y por último, por el Cuartel Central de Bomberos, en Mendoza antes de Benavídez.

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Luego, los restos serán trasladados al Cementerio de la Capital, donde habrá un homenaje para los héroes.

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