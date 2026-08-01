Cómo será el recorrido del cortejo fúnebre a los héroes sanjuaninos

El cortejo fúnebre pasará por las instituciones donde desempeñaban tareas los fallecidos, y dejaron huella: Bomberos del Cuartel Central; Policía de San Juan y Protección Civil.

Los vehículos pasarán primero por la Central de Policía, en Entre Ríos entre General Paz y Córdoba; luego por Protección Civil, Tucumán antes de Benavídez; y por último, por el Cuartel Central de Bomberos, en Mendoza antes de Benavídez.