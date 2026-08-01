Tras el velorio y la misa del último adiós a los héroes sanjuaninos víctimas de la tragedia aérea en Valle Fértil, habrá un cortejo fúnebre especial para homenajear al comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía; comisario general Carlos Heredia, director de Protección Civil; comisario general Rubén Castro y comisario inspector Jorge Carbajal.
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Cómo será el recorrido del cortejo fúnebre a los héroes sanjuaninos
Tras la misa, el cortejo fúnebre pasará por las instituciones donde Heredia, Videla, Castro y Carbajal dejaron su huella.