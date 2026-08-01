Secuestran armas y símbolos nazis en la casa de un anciano en Flores

Por disposición judicial se ordenó el inventario de las armas y de los objetos hallados, tareas que fueron realizadas por personal de la Policía Científica y las Divisiones Balística y Explosivos.

En total fueron incautadas catorce armas de puño, entre pistolas y revólveres de distintos calibres y modelos, una ametralladora pesada con trípode, dos fusiles pesados, once fusiles y carabinas de distintas épocas, importante cantidad de municiones, 22 evidencias relacionadas con material explosivo y proyectiles de artillería y granadas de mano.

Además, se secuestraron elementos e indumentaria, entre ellos cascos, armas blancas, accesorios y piezas con simbología nazi.

El magistrado a cargo del caso dispuso el secuestro de todas las armas, las municiones y los demás elementos encontrados, además de verificar la numeración de cada elemento y si están debidamente inscriptas en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).