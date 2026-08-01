Síndrome del corazón roto: qué es y cómo puede tratarse

Causas y síntomas

Se caracteriza por tener una presentación similar a un infarto de miocardio (dolor de pecho, falta de aire), pero en un infarto de miocardio los síntomas se deben a una obstrucción total o parcial de una arteria coronaria.

En cambio, en el caso del síndrome de Tako-Tsubo, las arterias coronarias no están obstruidas. Además, puede existir un daño miocárdico transitorio por el cual, parte del corazón es afectado (generalmente el ventrículo izquierdo) y el corazón adquiere una forma similar a una trampa para pulpos.

El 85% de los casos reportados son mujeres posmenopáusicas, con estrés emocional o físico repentino e inesperado. Esto es causa de la liberación excesiva de adrenalina, que puede dañar temporalmente el tejido cardiaco. Se puede dar también en mujeres jóvenes con estrés importante.

“En realidad, ante la situación mencionada se secretan hormonas, como adrenalina, que dañan el tejido de miocardio y eso requiere una internación. Se trata de algo serio y las pacientes deben recibir asistencia inmediata”, expresó la especialista

Zilberman señaló la importancia del tratamiento conjunto con psicología.

Cuándo se puede dar esta condición

Según la psicóloga Florencia Alfie (M.N. 47.873), el síndrome del corazón roto es una condición real en la que una emoción muy intensa o un estrés muy grande afectan temporalmente el funcionamiento del corazón.

Puede aparecer después de una pérdida importante, una noticia impactante, una cirugía, un accidente o cualquier situación que genere un impacto emocional o físico. “El corazón se debilita por un tiempo debido a una descarga muy intensa de hormonas del estrés, como la adrenalina y los síntomas suelen ser muy parecidos a los de un infarto, dolor en el pecho, falta de aire o palpitaciones, por eso siempre hay que consultar a un cardiólogo para descartar que no lo sea”, dijo.

Además, indicó que esta condición puede presentarse, incluso, en personas fuertes, resilientes y sin antecedentes cardíacos. “El síndrome del corazón roto nos recuerda que las emociones y el cuerpo están profundamente conectados”, dijo y expresó que, además de consultar con un cardiólogo para realizar el tratamiento correspondiente, también es importante:

Descansar y darle tiempo al cuerpo para recuperarse.

Tratar el estrés que desencadenó el cuadro.

Contar con apoyo psicológico si la situación lo requiere.

Alfie dijo luego que las personas que pueden tener mayor riesgo de sufrirlo son: