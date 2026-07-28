El presidente Javier Milei viajará hoy a Lima para participar del acto de asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, quien fue proclamada ganadora el 3 de julio tras una ajustada elección frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez. A la ceremonia también asistirán el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay. En cambio, no estaría el brasileño Lula da Silva, con quien Milei atraviesa una fuerte crisis diplomática tras llamarlo “ladrón y presidiario”.
Milei viaja a Perú para la asunción de Keiko Fujimori
El Presidente estará hoy en la jura de la hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori. El viaje se da en el marco de una semana cargada de actividad internacional.