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Milei viaja a Perú para la asunción de Keiko Fujimori

El Presidente estará hoy en la jura de la hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori. El viaje se da en el marco de una semana cargada de actividad internacional.

El presidente Javier Milei viajará hoy a Lima para participar del acto de asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, quien fue proclamada ganadora el 3 de julio tras una ajustada elección frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez. A la ceremonia también asistirán el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay. En cambio, no estaría el brasileño Lula da Silva, con quien Milei atraviesa una fuerte crisis diplomática tras llamarlo “ladrón y presidiario”.

El viaje a Perú se da en una semana cargada de actividad internacional para el mandatario. Este lunes, Milei recibió en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de una visita que incluye un recorrido por Vaca Muerta. Se trata del primer viaje de un titular del FMI a la Argentina en ocho años.

El sábado, Milei estuvo en Brasil, donde participó en San Pablo del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro. La visita tuvo un fuerte impacto diplomático que todavía tiene consecuencias. Lula llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires por los dichos de Milei, además de que le pidió explicaciones al embajador argentino en Brasilia.

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