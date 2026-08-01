Horror en Rafael Calzada: un hombre mató a su hijo de 12 años

Pocos minutos después llegó una ambulancia del SAME y la médica que intervino confirmó la muerte del nene.

El padre de la víctima luego se presentó en la Comisaría Primera de Lomas de Zamora y admitió haber matado a su hijo, según pudo saber TN. Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 fue detenido en el lugar.

Más tarde intervino el médico de la Policía, que observó en el cuerpo del nene un traumatismo en el tabique nasal, un abundante sangrado y un edema en el lado derecho de la cara.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia, que determinará con precisión la causa de la muerte.

Los investigadores también establecieron que los padres del chico estaban separados. La madre vive en Lanús y, según la reconstrucción inicial, el acusado retiraba al nene todos los viernes y debía regresarlo los domingos.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.