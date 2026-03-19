El presidente Javier Milei viajará a Tucumán para presentarse a las 18.00 en un foro económico regional. El mandatario será el orador principal de la cumbre del Foro Económico del NOA (FENOA), que reúne a referentes políticos, empresariales y sociales de la región.
San Juan 8 > País > Javier Milei
Milei viajará a Tucumán para presentarse en un foro económico regional
El Presidente será el orador principal de la cumbre del FENOA, que reúne a referentes políticos, empresariales y sociales de la región.