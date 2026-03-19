Milei viajará a Tucumán para presentarse en un foro económico regional

Luego de la exposición el Presidente tendrá un encuentro con seguidores en las inmediaciones del Hotel Hilton Garden Inn, acompañado por el referente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, junto a las autoridades nacionales del partido, Karina Milei, presidente, y Martín Menem, vicepresidente a nivel nacional.

La visita se enmarca en la agenda institucional del Presidente, con eje en fortalecer las ideas de la libertad y el vínculo con distintos actores del país.