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Milei viajará a Tucumán para presentarse en un foro económico regional

El Presidente será el orador principal de la cumbre del FENOA, que reúne a referentes políticos, empresariales y sociales de la región.

El presidente Javier Milei viajará a Tucumán para presentarse a las 18.00 en un foro económico regional. El mandatario será el orador principal de la cumbre del Foro Económico del NOA (FENOA), que reúne a referentes políticos, empresariales y sociales de la región.

Luego de la exposición el Presidente tendrá un encuentro con seguidores en las inmediaciones del Hotel Hilton Garden Inn, acompañado por el referente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, junto a las autoridades nacionales del partido, Karina Milei, presidente, y Martín Menem, vicepresidente a nivel nacional.

La visita se enmarca en la agenda institucional del Presidente, con eje en fortalecer las ideas de la libertad y el vínculo con distintos actores del país.

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