Escándalo en un avión: una pareja detenida por tener relaciones sexuales

Según informaron medios locales, el personal de a bordo advirtió una situación de contenido sexual entre un hombre de 54 años y una mujer de 59, identificados como Mauricio C. y Sandra O. respectivamente, que viajaban en el sector premium. La policía informó que ambos tenían sus “prendas bajas” en la cabina y que, por este motivo, el avión no podía bajar.

Después de la denuncia, los dos fueron trasladados a la Comisaría 12ª en el contexto de una causa por exhibiciones obscenas.

Asimismo, se reveló que las personas detenidas, un arquitecto y una comerciante, no eran pareja, y que ambos viven en el centro de Rosario, de acuerdo a lo informado por La Capital.

La intervención sorprendió al resto de los pasajeros, que debieron permanecer varios minutos dentro de la aeronave mientras se desarrollaban las actuaciones. Algunos manifestaron su malestar por la demora y porque incluso hubo personas retenidas preventivamente por estar sentadas cerca de la pareja denunciada.

De acuerdo con las primeras versiones, la situación fue advertida inicialmente por una pasajera que viajaba junto a su nieta. Luego, una azafata habría informado lo ocurrido al comandante del vuelo, que realizó la denuncia apenas llegaron al país.

La investigación quedó inicialmente en manos de la Justicia provincial, aunque no descartan que pueda abrirse una discusión sobre la jurisdicción por tratarse de un hecho ocurrido a bordo de un vuelo internacional.