El oficialismo presenta hoy el nuevo RIGI y busca reflotar la reforma electoral

En paralelo, bloques opositores buscan tratar por separado el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que el oficialismo incluyó en el paquete electoral para condicionar el apoyo de los aliados.

Sin embargo, mientras se dirime esa discusión, LLA tiene un gran abanico de proyectos para impulsar en ambas cámaras del Congreso con el objetivo de mostrar músculo político luego de semanas de parálisis.

La discusión en Diputados

En primer lugar, el Gobierno anticipó que presentará este lunes el proyecto de superRIGI, una nueva medida para incentivar la llegada de inversiones extranjeras en sectores e industrias que hoy no existen en la Argentina.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo buscará este martes conseguir dictamen de comisión para la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Se trata de una medida prometida en el acuerdo comercial con los Estados Unidos que se vio postergada por la resistencia de los laboratorios locales a uno de sus artículos.

En caso de tener éxito, fuentes del oficialismo anticiparon a este medio la intención de llevar el proyecto al recinto la semana próxima junto a la Ley Hojarasca, que busca derogar leyes consideradas obsoletas, y la modificación al régimen de Zonas Frías, que propone recortar subsidios a la tarifa de gas de usuarios que residen en lugares de bajas temperaturas.

La ofensiva contra Adorni en la Cámara Baja

La agenda de la Cámara de Diputados también se verá atravesada por una sesión impulsada por parte de la oposición para este jueves con el objetivo de impulsar una interpelación al jefe de Gabinete por su situación judicial, con posible moción de censura y desplazamiento del funcionario.

Para que el proceso avance, la oposición deberá votar un emplazamiento del proyecto para abrir las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamentos de Diputados. En caso de llegar hasta ahí y conseguir dictamen, luego será momento de llevarlo al recinto, donde hoy no estarían los votos necesarios.

Aún así, la medida cumpliría el objetivo de confrontar con el Gobierno, sostener el caso de Adorni en la agenda política y forzar al oficialismo a salir nuevamente en defensa del funcionario.

La agenda paralela del Senado

Por otro lado, en la Cámara Alta, la bancada de La Libertad Avanza se prepara para avanzar con las audiencias públicas para nombrar jueces y fiscales federales, además de conseguir el dictamen del proyecto de Propiedad Privada.

Para ello, el oficialismo analiza ceder y eliminar el capítulo del proyecto que proponía modificar el Registro Nacional de Barrios Populares, la norma del Gobierno de Mauricio Macri que buscaba regularizar el dominio de propiedad, suspender desalojos y fijar condiciones para acceder y usar los inmuebles en los barrios populares.

En caso de avanzar con el dictamen, la iniciativa recién podría votarse la próxima semana. Sin embargo, la cámara alta podría sesionar antes esta misma semana con un temario múltiple.

Por un lado, el oficialismo tiene el visto bueno para tratar el proyecto que habilita al Gobierno a pagar US$171 millones a fondos que litigaban contra el país por la deuda en default de 2001.