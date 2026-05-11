En la audiencia de formalización realizada este lunes, la Justicia resolvió otorgar la libertad condicional a Juan Pablo Albornoz y Juan José Gallardo, los dos empleados judiciales acusados de sustraer cuatro equipos de aire acondicionado del obrador del Poder Judicial.
Empleados judiciales, en libertad mientras investigan el robo de aires acondicionados
Dos de los tres implicados declararon en la audiencia de formalización. Continuarán en libertad mientras que se investiga el caso. El tercer implicado, es el principal sospecho del hecho.