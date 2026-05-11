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Empleados judiciales, en libertad mientras investigan el robo de aires acondicionados

Dos de los tres implicados declararon en la audiencia de formalización. Continuarán en libertad mientras que se investiga el caso. El tercer implicado, es el principal sospecho del hecho.

En la audiencia de formalización realizada este lunes, la Justicia resolvió otorgar la libertad condicional a Juan Pablo Albornoz y Juan José Gallardo, los dos empleados judiciales acusados de sustraer cuatro equipos de aire acondicionado del obrador del Poder Judicial.

La medida fue dispuesta por el juez Parrón, quien además fijó un plazo de ocho meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

La causa también involucra a un tercer empleado judicial de apellido Cataldo, quien se desempeña en el área de Patrimonio y Servicios Generales del Poder Judicial. Según trascendió durante la audiencia, tanto Albornoz como Gallardo apuntaron contra Cataldo como el presunto responsable de haber organizado la maniobra.

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El hecho salió a la luz luego de que una empleada advirtiera movimientos sospechosos dentro del obrador y realizara la denuncia correspondiente. A partir de ello, se revisaron las cámaras de seguridad y, según la investigación, en las imágenes se observa a los acusados cargando los equipos de aire acondicionado en una movilidad oficial.

El delito imputado provisoriamente es peculado, una figura penal que sanciona a los funcionarios públicos que sustraen bienes cuya custodia o administración les fue confiada en razón de sus funciones.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados. Además, se espera la audiencia de formalización contra Cataldo quien se entregó este domingo, luego de permanecer prófugo varios días.

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