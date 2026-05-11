Empleados judiciales, en libertad mientras investigan el robo de aires acondicionados

El hecho salió a la luz luego de que una empleada advirtiera movimientos sospechosos dentro del obrador y realizara la denuncia correspondiente. A partir de ello, se revisaron las cámaras de seguridad y, según la investigación, en las imágenes se observa a los acusados cargando los equipos de aire acondicionado en una movilidad oficial.

El delito imputado provisoriamente es peculado, una figura penal que sanciona a los funcionarios públicos que sustraen bienes cuya custodia o administración les fue confiada en razón de sus funciones.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados. Además, se espera la audiencia de formalización contra Cataldo quien se entregó este domingo, luego de permanecer prófugo varios días.