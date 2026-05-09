Menem: "Perdón a los sanjuaninos por lo que hizo el Gobierno de La Rioja"

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“Estamos al lado de San Juan, tenemos casi la misma cantidad de kilómetros de montañas, vemos que San Juan florece de una manera impresionante en lo que es infraestructura, el entusiasmo que hay, la cantidad de gente que trabaja en el sector privado que no depende de “los Quintela de la vida” y uno mira La Rioja que tiene la misma montaña, la misma riqueza, los mismos minerales y la gente está cada vez peor. Me pone muy triste”, expresó.

En este contexto, Menem resaltó: “Aprovecho para pedirle perdón a los sanjuaninos por la injerencia del Gobierno de La Rioja en tratar de entorpecer ese camino de crecimiento que han emprendido hace más de 20 años y que está dando sus frutos de manera notable”.

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En referencia al aprovechamiento de los recursos minerales de La Rioja, el conductor le planteó al diputado que el día previo, el Plan Quinquenal de Desarrollo Minero 2026-2030.

“Las empresas mineras no quieren saber nada con Quintela”, sentenció Menem. Y afirmó: “Tuve que intervenir personalmente con Vicuña para destrabar la situación. Hasta la gente de Guandacol (La Rioja) estaba en contra de Quintela porque le impedía trabajar a los riojanos”.

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“Vicuña es el proyecto más importante de la Argentina en términos mineros. Tuve que intervenir para convencer a la gente de Vicuña que espere, que tengan paciencia, que traten de hablar. Hablé personalmente con Ricardo Herrera (secretario de la Gobernación de La Rioja) para poder destrabar la situación y parece que está sucediendo. Uno quiere ayudar, pero se tienen que dejar ayudar”, subrayó el legislador nacional.