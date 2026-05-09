Luego de visitar San Juan junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con motivo de la Expo Minera 2026, el presidente de la Cámara de Diputados y una de las personas de máxima confianza del presidente Javier Milei, Martín Menem, dio una entrevista donde ensalzó a la provincia y lamentó la conflictiva situación con La Rioja. El riojano se manifestó en contra del fallo judicial de la vecina provincia que ordenó frenar las actividades de Vicuña referidas al uso del camino de Guandacol, acceso utilizado por la empresa para llegar al campamento Batidero que está en San Juan.
Menem: "Perdón a los sanjuaninos por lo que hizo el Gobierno de La Rioja"
Tras su visita a la Expo Minera con Karina Milei, el diputado oriundo de La Rioja Martín Menem ensalzó el avance de San Juan y apuntó contra el gobernador Ricardo Quintela.