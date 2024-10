Milei ratificó que la universidad seguirá siendo pública

Milei criticó en medio de las múltiples tomas y paros en rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario, confirmado por el Congreso: “Los que hacen este revuelo están a favor de que se usen para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política, ¿están a favor del robo? Esos fondos tienen que ser auditados, la pregunta es: ¿Por qué no quieren ser auditados?, no quiere ser auditado el que está sucio, es un chorro, no quieren ser auditados, la política usa a las universidades para financiarse”.

El Presidente confirmó: “No está en discusión la universidad pública y que sea no arancelada, está fuera de discusión eso, gratuita no es, alguien la está pagando, mayormente los que no van. Seguirá siendo universidad pública no arancelada, eso no se toca”. Además criticó: “Los docentes no están bien pagos, es algo histórico. Los tipos que no lo arreglaron me vienen a pedir que arregle algo que pasa hace 40 años y yo estoy dispuesto a arreglarlo, lo que estoy diciendo es que me digan cómo lo hacemos”.