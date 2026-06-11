Milei saludó a Bullrich en su cumpleaños: "Mi eterno agradecimiento por ser parte del resurgimiento"

La salutación y el agradecimiento mutuo se dieron luego de algunos días en los que reinó la tensión entre la Casa Rosada y la exministra de Seguridad por su postura de no retirar el pliego de la candidata a jueza Verónica Michelli a pedido del Ejecutivo.

El intercambio representa el segundo gesto consecutivo de Bullrich para poner paños fríos y restablecer las buenas relaciones con el círculo más íntimo de Milei.

Previamente esta semana, la líder del bloque violeta en la Cámara alta hizo pie en una crítica de Mauricio Macri para reforzar su apoyo a La Libertad Avanza: "No estoy lanzada, estoy acompañando un proyecto y lo voy a acompañar hasta el final, porque este proyecto va a cambiar la Argentina".

Al ser consultada sobre una posible candidatura presidencial en 2027 hizo una comparación futbolística en la que afirmó que "un jugador de la Selección" no está pensando en el Mundial del 2030, sino "en el de 2026, y punto". "Si no, te desconcentrás y jugás mal", concluyó para agregar sobre su situación actual: "Estoy ahora en el Senado. Me gusta porque trabajo por leyes importantes".