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Milei saludó a Bullrich en su cumpleaños: "Mi eterno agradecimiento por ser parte del resurgimiento"

"De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre", le respondió al Presidente la senadora, quien festeja este jueves sus 70 años. El intercambio se produjo vía redes sociales.

Javier Milei saludó este jueves por su cumpleaños a Patricia Bullrich y terminó de sacudirse desde las redes sociales los fantasmas de distanciamiento con la jefa del bloque libertario en el Senado, quien recientemente negó ir por la presidencia en 2027 y remarcó que acompaña al Jefe de Estado.

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"FELIZ CUMPLEAÑOS @PatoBullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente", escribió Milei en su cuenta de X.

En la misma sintonía festiva y cercana, ella respondió: ¡Muchas gracias, Presidente! De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre". Vamos, vamos, vamos!!!!".

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La salutación y el agradecimiento mutuo se dieron luego de algunos días en los que reinó la tensión entre la Casa Rosada y la exministra de Seguridad por su postura de no retirar el pliego de la candidata a jueza Verónica Michelli a pedido del Ejecutivo.

El intercambio representa el segundo gesto consecutivo de Bullrich para poner paños fríos y restablecer las buenas relaciones con el círculo más íntimo de Milei.

Previamente esta semana, la líder del bloque violeta en la Cámara alta hizo pie en una crítica de Mauricio Macri para reforzar su apoyo a La Libertad Avanza: "No estoy lanzada, estoy acompañando un proyecto y lo voy a acompañar hasta el final, porque este proyecto va a cambiar la Argentina".

Al ser consultada sobre una posible candidatura presidencial en 2027 hizo una comparación futbolística en la que afirmó que "un jugador de la Selección" no está pensando en el Mundial del 2030, sino "en el de 2026, y punto". "Si no, te desconcentrás y jugás mal", concluyó para agregar sobre su situación actual: "Estoy ahora en el Senado. Me gusta porque trabajo por leyes importantes".

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