Javier Milei saludó este jueves por su cumpleaños a Patricia Bullrich y terminó de sacudirse desde las redes sociales los fantasmas de distanciamiento con la jefa del bloque libertario en el Senado, quien recientemente negó ir por la presidencia en 2027 y remarcó que acompaña al Jefe de Estado.
Milei saludó a Bullrich en su cumpleaños: "Mi eterno agradecimiento por ser parte del resurgimiento"
"De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre", le respondió al Presidente la senadora, quien festeja este jueves sus 70 años. El intercambio se produjo vía redes sociales.