Milei: "Belgrano fue el promotor de la libertad política y económica"

El inicio del discurso de Javier Milei en el acto por el Día de la Bandera estuvo marcado por el apoyo de un grupo de jóvenes que comenzó a cantar: “Milei, querido, el pueblo está contigo”. Ante esa muestra de respaldo, el mandatario agradeció el aliento, pero pidió que la atención estuviera puesta en la conmemoración. “Hoy es un día para recordar a Belgrano”, señaló antes de avanzar con un repaso de la figura del creador de la bandera.

En los primeros minutos de su exposición, Milei definió a Manuel Belgrano como “un gran promotor de la libertad política y económica” y sostuvo que la bandera fue “la representación visible de una causa: la causa de la libertad”.

El Presidente, volvió a recibir manifestaciones de apoyo durante su discurso en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, mientras avanzaba con un extenso repaso histórico sobre la figura de Manuel Belgrano. “Parece que aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud”, lanzó en uno de los pasajes iniciales, en medio de cánticos del público.

El mandatario agradeció las muestras de afecto, aunque insistió en mantener el foco de la ceremonia: “Quiero que sepan que agradezco profundamente sus manifestaciones de cariño, pero este es el momento de recordar a Manuel Belgrano”. A partir de allí, desarrolló una narrativa en la que ubicó al creador de la bandera como un símbolo de ruptura con el orden colonial y de impulso a la independencia.

Milei sostuvo que la bandera argentina nació el 27 de febrero de 1812 en Rosario, durante la presentación de los colores celeste y blanco en las baterías Libertad e Independencia, y recordó el juramento de las tropas encabezadas por Belgrano frente al Paraná. En ese recorrido histórico, destacó que el símbolo patrio fue “una declaración profunda y espontánea de independencia y de principios” que luego se expandió hacia distintas partes del país.

En otro tramo de su exposición, profundizó en la faceta económica del prócer y lo definió como un “reformista ilustrado” y precursor de ideas de libertad económica en el Río de la Plata. Allí vinculó sus planteos con la crítica al mercantilismo, la defensa de la propiedad privada, la competencia y el mérito, y lo presentó como una figura pionera en la difusión de ideas asociadas a la economía liberal.

Milei cerró su discurso en el acto por el Día de la Bandera en Rosario con una fuerte reivindicación de la figura de Manuel Belgrano, a quien presentó como un actor central en la construcción de la independencia y la idea de nación argentina.

En el tramo final de su intervención, sostuvo que Belgrano fue “revolucionario en las ideas y valiente en la acción”, además de “creador de la bandera, militar de Mayo e intelectual divulgador de ideas”. En ese marco, afirmó que la bandera representa no solo la historia del país sino también “la libertad política, económica y para el desarrollo personal”.

El mandatario también enfatizó el carácter fundacional del proceso independentista y aseguró que la Argentina “nació de la audacia” de quienes imaginaron una patria libre. “Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad y la producción, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo”, señaló antes de cerrar con un “¡viva la patria!”.