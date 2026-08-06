Se hacían pasar por empresarios y pagaban con cheques sin fondos: los 7 acusados

Con esa fachada, entre noviembre y diciembre de 2025 realizaron compras por $35,5 millones en Color Shop y por otros $61,8 millones en Fase Electricidad. Según la Fiscalía, todas las operaciones fueron abonadas con cheques electrónicos sin respaldo, lo que permitió retirar la mercadería antes de que los documentos fueran rechazados por falta de fondos.

La hipótesis también señala que los integrantes tenían funciones definidas. Los sospechosos de San Juan habrían recibido y acopiado los materiales en un predio de Albardón, mientras que los mendocinos se encargaban de trasladar la mercadería hacia esa provincia. Esa mecánica pudo ser reconstruida mediante cámaras de seguridad, remitos y testimonios incorporados al expediente.

Los detenidos son los sanjuaninos José Luis Olivares, Hugo Mario de los Ríos y Daniel Eduardo Castro, y los mendocinos Mauricio Jesús Altamirano, Jorge Alberto Paz, Gustavo Adrián Ortiz y Ricardo Javier Martínez.

Ahora la Justicia deberá reprogramar la audiencia de formalización para definir la imputación y las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía para los siete sospechosos.