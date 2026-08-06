Los siete acusados de integrar una presunta organización dedicada a cometer estafas millonarias comenzaron este jueves el proceso judicial en su contra, luego de ser detenidos en una serie de allanamientos realizados en San Juan y Mendoza. La investigación apunta a maniobras que habrían provocado un perjuicio cercano a los $100 millones a los comercios Color Shop y Fase Electricidad.
Se hacían pasar por empresarios y pagaban con cheques sin fondos: los 7 acusados
La causa investiga una presunta asociación que habría utilizado cheques electrónicos sin fondos para retirar mercadería de dos empresas sanjuaninas. La audiencia debió pasar a un cuarto intermedio luego de que tres de los detenidos fueran trasladados al Hospital Rawson por descompensaciones.