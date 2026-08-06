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Se hacían pasar por empresarios y pagaban con cheques sin fondos: los 7 acusados

La causa investiga una presunta asociación que habría utilizado cheques electrónicos sin fondos para retirar mercadería de dos empresas sanjuaninas. La audiencia debió pasar a un cuarto intermedio luego de que tres de los detenidos fueran trasladados al Hospital Rawson por descompensaciones.

Los siete acusados de integrar una presunta organización dedicada a cometer estafas millonarias comenzaron este jueves el proceso judicial en su contra, luego de ser detenidos en una serie de allanamientos realizados en San Juan y Mendoza. La investigación apunta a maniobras que habrían provocado un perjuicio cercano a los $100 millones a los comercios Color Shop y Fase Electricidad.

La audiencia se desarrolló ante el juez de Garantías Alberto Caballero, pero no pudo avanzar con la formalización debido a que tres de los detenidos debieron ser trasladados al Hospital Rawson tras sufrir descompensaciones mientras permanecían alojados en sede policial. Por ese motivo, el fiscal Duilio Ejarque, acompañado por el ayudante fiscal Pablo Ferrero, solicitó un cuarto intermedio hasta que todos los imputados puedan participar del proceso.

La investigación, dirigida por el fiscal Eduardo Gallastegui, sostiene que la banda simuló estar al frente de un millonario proyecto de reactivación de una bodega en Albardón para ganarse la confianza de los comerciantes.

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Con esa fachada, entre noviembre y diciembre de 2025 realizaron compras por $35,5 millones en Color Shop y por otros $61,8 millones en Fase Electricidad. Según la Fiscalía, todas las operaciones fueron abonadas con cheques electrónicos sin respaldo, lo que permitió retirar la mercadería antes de que los documentos fueran rechazados por falta de fondos.

La hipótesis también señala que los integrantes tenían funciones definidas. Los sospechosos de San Juan habrían recibido y acopiado los materiales en un predio de Albardón, mientras que los mendocinos se encargaban de trasladar la mercadería hacia esa provincia. Esa mecánica pudo ser reconstruida mediante cámaras de seguridad, remitos y testimonios incorporados al expediente.

Los detenidos son los sanjuaninos José Luis Olivares, Hugo Mario de los Ríos y Daniel Eduardo Castro, y los mendocinos Mauricio Jesús Altamirano, Jorge Alberto Paz, Gustavo Adrián Ortiz y Ricardo Javier Martínez.

Ahora la Justicia deberá reprogramar la audiencia de formalización para definir la imputación y las medidas cautelares que solicitará la Fiscalía para los siete sospechosos.

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