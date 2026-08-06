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Perder el DNI ya no requiere denuncia policial para pedir la reposición: de qué se trata

A partir de ahora, quienes extravíen su DNI en San Juan podrán solicitar un nuevo ejemplar sin realizar previamente una denuncia policial. La modificación busca reducir pasos administrativos y agilizar la atención en los centros de documentación habilitados.

Los sanjuaninos que pierdan o extravíen su DNI ya no deberán realizar una denuncia policial antes de iniciar el trámite de reposición. La modificación apunta a simplificar el procedimiento y permitir que los ciudadanos puedan gestionar un nuevo ejemplar directamente en los centros de emisión habilitados.

Con este cambio, el Registro Civil busca desburocratizar uno de los trámites más frecuentes y reducir los tiempos que implicaba cumplir con una instancia previa antes de solicitar el nuevo documento.

El trámite podrá realizarse de manera presencial en las oficinas del Registro Civil, delegaciones y centros de documentación habilitados en distintos puntos de la provincia. Además, se mantienen disponibles los canales digitales oficiales para consultas y gestiones vinculadas a la documentación personal.

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Cómo realizar la reposición del DNI

A partir de la eliminación de la denuncia policial, el proceso cuenta con menos pasos para los vecinos. Quienes necesiten obtener un nuevo ejemplar deberán acercarse a una oficina habilitada con la documentación requerida y realizar la solicitud correspondiente.

También continúa vigente la modalidad de DNI Exprés, destinada a quienes necesitan recibir el documento en un plazo más corto. Este trámite puede realizarse en la sede central del Registro Civil, ubicada en Santa Fe 54 Oeste, Ciudad de San Juan, o en las delegaciones zonales.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 7:30 a 14:00, por orden de llegada y sin necesidad de solicitar turno previo, siempre sujeto a la capacidad operativa de cada oficina. El plazo estimado de entrega del DNI Exprés es de entre 48 y 96 horas hábiles, con envío al domicilio declarado.

Cuánto cuesta renovar el DNI en San Juan

Los valores vigentes para los trámites son:

  • DNI regular: $10.000
  • DNI Exprés: $26.000
  • DNI para extranjeros (trámite común): $20.000
  • DNI Exprés para extranjeros: $36.000

En el caso del DNI Exprés, el pago se realiza mediante un enlace generado por el operador al momento de gestionar el trámite.

Un cambio para agilizar la atención

La eliminación de la denuncia policial como requisito previo busca facilitar el acceso a la documentación personal y evitar que los ciudadanos deban realizar gestiones adicionales ante una situación frecuente como la pérdida del documento.

Desde ahora, el vecino podrá avanzar directamente con la reposición en los organismos correspondientes, reduciendo tiempos y simplificando el circuito administrativo.

Para consultas, el Registro Civil mantiene habilitados los siguientes canales:

Teléfono: 4936836

Correo: [email protected]

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