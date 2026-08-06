Perder el DNI ya no requiere denuncia policial para pedir la reposición: de qué se trata

Cómo realizar la reposición del DNI

A partir de la eliminación de la denuncia policial, el proceso cuenta con menos pasos para los vecinos. Quienes necesiten obtener un nuevo ejemplar deberán acercarse a una oficina habilitada con la documentación requerida y realizar la solicitud correspondiente.

También continúa vigente la modalidad de DNI Exprés, destinada a quienes necesitan recibir el documento en un plazo más corto. Este trámite puede realizarse en la sede central del Registro Civil, ubicada en Santa Fe 54 Oeste, Ciudad de San Juan, o en las delegaciones zonales.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 7:30 a 14:00, por orden de llegada y sin necesidad de solicitar turno previo, siempre sujeto a la capacidad operativa de cada oficina. El plazo estimado de entrega del DNI Exprés es de entre 48 y 96 horas hábiles, con envío al domicilio declarado.

Cuánto cuesta renovar el DNI en San Juan

Los valores vigentes para los trámites son:

DNI regular: $10.000

$10.000 DNI Exprés: $26.000

$26.000 DNI para extranjeros (trámite común): $20.000

$20.000 DNI Exprés para extranjeros: $36.000

En el caso del DNI Exprés, el pago se realiza mediante un enlace generado por el operador al momento de gestionar el trámite.

Un cambio para agilizar la atención

La eliminación de la denuncia policial como requisito previo busca facilitar el acceso a la documentación personal y evitar que los ciudadanos deban realizar gestiones adicionales ante una situación frecuente como la pérdida del documento.

Desde ahora, el vecino podrá avanzar directamente con la reposición en los organismos correspondientes, reduciendo tiempos y simplificando el circuito administrativo.

Para consultas, el Registro Civil mantiene habilitados los siguientes canales:

Teléfono: 4936836

Correo: [email protected]