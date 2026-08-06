Raúl “Purruco” Antuña vuelve a San Martín de San Juan. Después de dos años alejado de la institución, el histórico referente verdinegro tendrá una nueva función dentro del club: será el nuevo mánager deportivo, un puesto desde el que buscará aportar su experiencia para encaminar el proyecto futbolístico.
Raúl Antuña vuelve a San Martín con un nuevo desafío: será el mánager deportivo
El histórico referente del Verdinegro regresa a la institución después de dos años, pero esta vez desde un rol clave para ordenar el proyecto futbolístico y acompañar el objetivo de volver a Primera.