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Raúl Antuña vuelve a San Martín con un nuevo desafío: será el mánager deportivo

El histórico referente del Verdinegro regresa a la institución después de dos años, pero esta vez desde un rol clave para ordenar el proyecto futbolístico y acompañar el objetivo de volver a Primera.

Raúl “Purruco” Antuña vuelve a San Martín de San Juan. Después de dos años alejado de la institución, el histórico referente verdinegro tendrá una nueva función dentro del club: será el nuevo mánager deportivo, un puesto desde el que buscará aportar su experiencia para encaminar el proyecto futbolístico.

La llegada de Antuña representa un cambio de rol para una figura muy ligada a la historia reciente del club. Esta vez no estará al frente del equipo desde el banco de suplentes, sino que será parte de la planificación deportiva, trabajando en conjunto con la dirigencia y el cuerpo técnico para definir los próximos pasos de la institución.

El objetivo será ordenar las distintas áreas deportivas, potenciar el plantel profesional y sentar las bases de un proyecto que tenga como meta principal que San Martín vuelva a ser protagonista en la Primera Nacional y pueda pelear nuevamente por el ascenso.

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Con amplio conocimiento del mundo verdinegro, Antuña tendrá la responsabilidad de acompañar la conformación del equipo, analizar necesidades y aportar su mirada futbolística en la toma de decisiones importantes para el futuro inmediato del club.

Su regreso generó una fuerte expectativa entre los hinchas, que recuerdan su pasado como jugador y también sus etapas como entrenador. Para muchos simpatizantes, “Purruco” representa una de las figuras más identificadas con la camiseta de San Martín.

Ahora, desde un lugar estratégico, buscará trasladar esa experiencia y sentido de pertenencia a una función diferente, con la intención de construir un camino deportivo más sólido.

La llegada de Antuña abre así una nueva etapa en el Verdinegro, con una figura conocida por la institución que vuelve para aportar desde otro lugar y con el desafío de ayudar a que San Martín encuentre nuevamente el rumbo en busca del ascenso.

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