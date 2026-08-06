Raúl Antuña vuelve a San Martín con un nuevo desafío: será el mánager deportivo

Con amplio conocimiento del mundo verdinegro, Antuña tendrá la responsabilidad de acompañar la conformación del equipo, analizar necesidades y aportar su mirada futbolística en la toma de decisiones importantes para el futuro inmediato del club.

Su regreso generó una fuerte expectativa entre los hinchas, que recuerdan su pasado como jugador y también sus etapas como entrenador. Para muchos simpatizantes, “Purruco” representa una de las figuras más identificadas con la camiseta de San Martín.

Ahora, desde un lugar estratégico, buscará trasladar esa experiencia y sentido de pertenencia a una función diferente, con la intención de construir un camino deportivo más sólido.

La llegada de Antuña abre así una nueva etapa en el Verdinegro, con una figura conocida por la institución que vuelve para aportar desde otro lugar y con el desafío de ayudar a que San Martín encuentre nuevamente el rumbo en busca del ascenso.