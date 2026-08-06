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Con críticas a la Ley de Propiedad Privada, una marcha recorrió el centro sanjuanino

La concentración comenzó en Plaza 25 de Mayo y recorrió el microcentro. Participaron organizaciones sociales, ambientales, sindicatos, partidos políticos y vecinos que expresaron su rechazo al proyecto que se debate en el Senado.

Organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas se movilizaron este jueves por el centro de San Juan para expresar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y a los cambios vinculados a la compra de tierras por parte de extranjeros.

La convocatoria comenzó en la Plaza 25 de Mayo y, posteriormente, los manifestantes marcharon por distintas calles del microcentro, donde hubo cortes preventivos de tránsito y demoras en la circulación mientras avanzaba la columna.

De la protesta participaron agrupaciones como Agüita Pura San Juan, partidos políticos, organizaciones de izquierda, sindicatos como UPCN, Camioneros, ADICUS y SIDUNSJ, además de vecinos que se sumaron de manera independiente.

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Durante la movilización se exhibieron banderas y carteles con consignas vinculadas a la defensa del territorio, los bienes comunes y la soberanía nacional. También hubo referencias a las Islas Malvinas y cuestionamientos al proyecto que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica y contó con un operativo de la Policía y personal de Tránsito para ordenar la circulación vehicular durante el recorrido.

Al finalizar la marcha, los organizadores leyeron un documento conjunto en el que ratificaron su rechazo a la iniciativa legislativa y anticiparon que continuarán impulsando acciones para visibilizar su postura.

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