Organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas se movilizaron este jueves por el centro de San Juan para expresar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y a los cambios vinculados a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Con críticas a la Ley de Propiedad Privada, una marcha recorrió el centro sanjuanino
La concentración comenzó en Plaza 25 de Mayo y recorrió el microcentro. Participaron organizaciones sociales, ambientales, sindicatos, partidos políticos y vecinos que expresaron su rechazo al proyecto que se debate en el Senado.