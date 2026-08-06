Con críticas a la Ley de Propiedad Privada, una marcha recorrió el centro sanjuanino

Durante la movilización se exhibieron banderas y carteles con consignas vinculadas a la defensa del territorio, los bienes comunes y la soberanía nacional. También hubo referencias a las Islas Malvinas y cuestionamientos al proyecto que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica y contó con un operativo de la Policía y personal de Tránsito para ordenar la circulación vehicular durante el recorrido.

Al finalizar la marcha, los organizadores leyeron un documento conjunto en el que ratificaron su rechazo a la iniciativa legislativa y anticiparon que continuarán impulsando acciones para visibilizar su postura.