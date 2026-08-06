Del futuro de Scaloni a Messi: las definiciones de Tapia tras el Mundial

"Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni".
El dirigente sostuvo que respetará la decisión que tome el entrenador y remarcó que, después de todo lo conseguido con la Selección, merece elegir su futuro con total libertad. También defendió al seleccionado argentino frente a las críticas que surgieron durante la Copa del Mundo y cuestionó lo que consideró intentos permanentes de desacreditar al equipo.
"Me enoja porque parece que hay gente a la que le molesta que la Selección siga logrando triunfos o títulos". Además, afirmó que hubo "operaciones" en cada partido y sostuvo que muchas veces "se superaron los límites" al instalar sospechas sobre el rendimiento del equipo.
Respecto al futuro de Lionel Messi, Tapia evitó cualquier tipo de presión y dejó en claro que la decisión dependerá únicamente del capitán argentino. "Es una decisión pura y personal de él. Hay que dejarlo tranquilo".
Para el presidente de la AFA, Messi fue "el mejor jugador del Mundial" y destacó su liderazgo dentro del plantel durante toda la competencia.
Hinchas visitantes y el Mundial 2030
Otro de los anuncios que realizó fue la posibilidad de avanzar hacia el regreso de los hinchas visitantes en el fútbol argentino. Tapia consideró que los clubes deberían tener la libertad de decidir si desean recibir público rival, tomando como antecedente el funcionamiento de la Copa Argentina.
En paralelo, confirmó que uno de sus objetivos personales es continuar al frente de la AFA hasta el Mundial 2030.
"Me gustaría ser el presidente de ese Mundial".
En ese sentido, explicó que la dirigencia trabaja para que Argentina pueda albergar una fase completa de la Copa del Mundo que organizarán España, Marruecos y Portugal junto a los países sudamericanos invitados.
Finalmente, Tapia hizo un balance positivo del desempeño argentino pese a la derrota en la final. Aseguró que el seleccionado "cumplió el objetivo" al disputar los ocho partidos del torneo y destacó que este grupo dejó una marca histórica por la cantidad de finales y títulos obtenidos en los últimos años.