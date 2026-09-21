Se conoció el cronograma oficial de la visitia del Papa León XIV a la Argentina

A las 17, León XIV visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín. Luego será recibido en la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente de la República.

A las 18:30, el Papa participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Allí pronunciará uno de los discursos previstos durante su estadía en el país.

Lunes 9: misa en Palermo y actividades religiosas

El lunes 9 de noviembre, León XIV se trasladará hasta Claypole para visitar al personal y a las personas asistidas por el Pequeño Cottolengo Don Orione.

A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Durante la tarde, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

La agenda continuará con una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Luego, el Papa compartirá una cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10: el Papa viajará a Córdoba

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba. El avión papal despegará desde Buenos Aires a las 7:30 y está previsto que llegue a las 9 al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

A las 10, el pontífice celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, mantendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Durante la tarde regresará a Buenos Aires. A las 20:15 presidirá una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también pronunciará un discurso.

Miércoles 11: misa en Luján y despedida

El último día de la visita, miércoles 11 de noviembre, comenzará con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

Luego, a las 10, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La despedida oficial será a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Media hora después, el pontífice partirá rumbo a Lima, Perú, donde está previsto que llegue a las 17:30 a la Base Aeronaval del Callao.

La visita tendrá como lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, mientras que el logo representa a un pueblo diverso reunido en torno a una cruz como símbolo central.

Además, según la información incluida en el documento, la Santa Sede anunció que el miércoles 23 de septiembre comenzará la preacreditación de periodistas. En esa fecha se enviará a los medios el enlace correspondiente y posteriormente se informará sobre el lanzamiento de la web oficial de la visita.