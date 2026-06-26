Milei sobre Adorni: "Si la Justicia lo encuentra culpable, lo eyecto de una patada"

Consultado sobre la explicación que brindó Adorni respecto de su situación patrimonial, Milei respondió que le parece "absolutamente plausible", aunque aclaró que no le corresponde evaluar cuestiones jurídicas. "Yo no entiendo de temas de derecho. Me parece razonable, pero lo va a determinar la Justicia", insistió.

Al mismo tiempo, criticó a quienes definió como "denunciadores seriales" y sostuvo que las acusaciones contra el funcionario "exceden el límite de lo tolerable".

El límite que fijó para sus funcionarios

Pese al fuerte respaldo político, Milei marcó una línea que, según dijo, no está dispuesto a cruzar. "A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias, pero si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada", afirmó.

De esa manera, el Presidente buscó diferenciar el apoyo político de la eventual responsabilidad penal de sus colaboradores y reiteró que esperará el avance del expediente antes de tomar cualquier decisión.

Milei confirmó que buscará la reelección

Durante la misma entrevista, Milei confirmó que será candidato en las elecciones presidenciales de 2027, al considerar que su gestión está llevando adelante "el mejor Gobierno de la historia". "¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia?", sostuvo.

El mandatario defendió las principales medidas económicas de su administración y aseguró que evitó una hiperinflación, impulsó miles de desregulaciones y sentó las bases para un crecimiento sostenido.

Además, pronosticó que la economía argentina podría crecer entre un 7% y un 8% anual una vez que disminuya el riesgo país y se consoliden las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).