Ravier se presenta en sociedad este viernes como nuevo vocero presidencial

Luego de esa presentación de rigor, Ravier confirmó que el martes a las 11 brindará su primera conferencia de prensa. Un evento abierto a preguntas de los medios acreditados y con respuestas bajo premisas, tal como adelantó: “Con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige", precisó desde la red social X.

Y culminó su mensaje: "Recibo este desafío con humildad y plena consciencia de la responsabilidad institucional que conlleva. Los espero". En la Casa Rosada, descartan que su estilo sea idéntico al de su antecesor, determinado por comentarios punzantes o irónicos.

Javier Milei, en su último discurso, se encargó de elogiarlo. En la Fundación de Faro, expresó: Durante el inicio de su exposición, Milei respaldó públicamente a Ravier le deseo éxitos: “Quiero felicitarlo y agradecerle, porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del Presidente”, afirmó.

El Presidente además valoró la experiencia del ex diputado como divulgador económico, que desde su concepción “es una herramienta fundamental para que los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trasciendan el plano del debate entre economistas y puedan llegar a todos los argentinos”.